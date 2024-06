Cuál es el jugador que el Burrito Ortega pide a gritos para River

Ariel Ortega, ídolo indiscutido y símbolo de River , no ocultó su deseo de ver a Nicolás Otamendi vistiendo la camiseta del Millonario. En una reciente entrevista, el Burrito fue categórico al analizar la situación defensiva del equipo dirigido por Martín Demichelis, subrayando la necesidad de reforzar la zaga.

"Me encantaría ver a Otamendi en River. Vendría muy bien porque defensivamente no estamos bien. Es un crack. Se lo ve muy bien en Benfica, juega todos los partidos. Está mejor que nunca”, afirmó Ortega, dejando claro su anhelo de que el defensor de la Selección Argentina regrese al país para sumarse al club de Núñez. Otamendi, actualmente en el Benfica, tiene contrato con el club hasta 2025, y ha expresado en varias ocasiones lo difícil que sería para él volver en este momento.

A pesar de que fue convocado a la Copa América no arrancó siendo titular en el partido inaugural de los campeones del mundo, dejando su lugar para que juegue Lisandro Martínez. La realidad es que todo parece indicar que al igual que Ángel Di María, la Copa América será el último torneo en que Otamendi se ponga la celeste y blanca.

Ortega 1.jpg Otamendi, el pedido por Ortega

Que había dicho Otamendi sobre su fanatismo por River

En una entrevista con DSports en marzo, Otamendi había explicado: "Yo soy hincha de River desde muy chiquito y mi fanatismo es muy lindo, pero trato de vivir el día a día. Mi familia está muy cómoda. Mis hijos llevan muchísimos años acá y se me hace cada vez más difícil volver a Argentina. El país no está en un buen momento. Me encantaría estar cerca de mis padres, hermanos y amigos, pero la situación es complicada".

Ante la dificultad de repatriar a Otamendi, desde River Plate han apuntado a otros posibles refuerzos. Se ilusionan con el regreso de Germán Pezzella, otro campeón del mundo. Asimismo, tienen en el radar a Valentín Gómez, una de las promesas de Vélez Sarsfield, aunque el Fortín ya ha rechazado una oferta inicial.

Ortega 2.jpg Nicolás Otamendi

El Burrito Ortega sueña con ganar la Copa Libertadores

Ortega también se refirió al desempeño reciente del equipo, que ha sufrido golpes como la eliminación por penales ante Temperley en la Copa Argentina y la derrota contra Deportivo Riestra. "River no está jugando bien", afirmó el Burrito, pero no pierde la esperanza de pelear por la Copa Libertadores: "En la Copa es distinto. El equipo tiene que mejorar y corregir los errores que ha cometido. Como hincha, Dios quiera que pasemos de ronda y nos quedemos con la Libertadores".