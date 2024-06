El hijo de Martín Demichelis fue echado en River

Un ex River ninguneó al Millonario

El experimentado delantero venezolano Salomón Rondón le restó importancia a su paso por River, donde jugó apenas once meses, al afirmar que "fue un equipo más" en su dilatada trayectoria deportiva.

"Es un gran equipo, pero fue uno más y ya está", afirmó el goleador, actualmente en Pachuca de México, al que se incorporó a principios de este año.

Rondón -de 34 años- estuvo en el club de Nuñez desde enero hasta diciembre de 2023, cuando solicitó la rescisión de su contrato alegando cuestiones personales y se marchó al fútbol mexicano.

"Mucha gente me dijo: ´no te fue bien´, pero jugué 35 partidos e hice diez goles. Si no me iba bien, me hubiese ido como en Las Palmas, donde jugué 15 partidos e hice cero goles", expresó en declaraciones a La Vinotinto Podcast.

Además, cerró la nota con una peculiar frase sobre Argentina y comparó la comodidad de trámites con México: "Es más, que se jodan: yo llegué el 28/12 a México y el 8/1 ya tenía mi DNI. El 28/1 llegué a Argentina y el DNI me lo dieron el 7/8. Ya está. Con esto te dije todo".

El atacante, quien hoy jugó para la selección de su país frente a Ecuador en el marco de la Copa América, pasó por Aragua de Venezuela; Las Palmas y Málaga de España; Rubin Kazan, Zenit de San Petersburgo y CSKA de Rusia; West Bromwich Albion y Everton de Inglaterra antes de llegar a River.

La figura de Europa que quiere jugar en River

El mediocampista vasco Iker Muniain se mostró ilusionado con la posibilidad de jugar en River y declaró que le atrae aparecer en el estadio Monumental de Núñez.

Luego de 15 años, el futbolista de 31 años dejó el Athletic Club de Bilbao al finalizar la temporada pasada y el club vasco perdió un ídolo y referente de la era moderna de la institución. Consumada esta noticia, River apareció como primera opción para el jugador ya que en varias oportunidades afirmó su fanatismo por el “Millonario”.

En torno a esta posibilidad de vestir los colores riverplatenses, Muniain expresó: “Aparecer en el Monumental es una de las opciones que contemplo, que me atraen. Mi pasión por River ha ido aumentando. Quitando a Athletic de Bilbao, que es el club de mi vida, yo siento hacia River un vínculo emocional y sentimental, muy grande. Lo he manifestado muchas veces”.

Además, el ya exfutbolista del Athletic Club de Bilbao halagó al fútbol argentino: “Es muy competitivo, con pasión por el fútbol y una cultura futbolística espectacular que tienen los argentinos: las hinchadas, la pasión que tienen en cada estadio... Es espectacular. También está la Copa Libertadores de por medio, que es una copa muy, muy deseada por todos”.

Más allá de la intención de Muniain de vestir la camiseta de River y de la jerarquía que el vasco le podría aportar al equipo de Martín Demichelis, desde el club de Núñez piensan agradecerle al mediocampista por su predisposición para jugar en el “Millonario” pero le aclararán que su llegada es sumamente complicada porque hay un solo cupo para extranjeros y en River apuntan a ocuparlo con el paraguayo Adam Bareiro.