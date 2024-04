Cuál es el jugador que va a perder River por 2 millones de dólares

El equipo de Martín Demichelis podría recibir una cifra millonaria por un jugador que no tenía en cuenta.

Cómo fue el paso de José Paradela por River

El camino de Paradela en River no estuvo exento de desafíos. A pesar de haber disputado 86 partidos y haber anotado siete goles con la camiseta Millonaria, nunca logró afianzarse en el equipo titular, lo que lo llevó a buscar minutos en préstamo en el Tigre durante el último semestre.

Ahora, mientras el Necaxa evalúa la posibilidad de hacer efectiva la opción de compra por Paradela, el mediocampista argentino aguarda con expectativas el desenlace de su situación contractual, que determinará si continúa su carrera en México o regresa a River Plate para seguir defendiendo sus colores. La incertidumbre rodea el futuro del jugador, cuyo destino está en manos de los dirigentes y los resultados deportivos que aún quedan por disputarse en esta temporada.

River en busca de repatriar a un campeón del mundo

Sin embargo, no es el único nombre en el mundo River que está circulando alrededor del mercado de pases. Hablamos de Gonzalo Montiel, quien fue primero defensor central y luego se reconvirtió a lateral derecho, de la mano de Marcelo Gallardo. Es que desde el 2021 que el nacido en González Catán se desempeña en Europa y ahora hay una novedad importante por su futuro: no seguirá en Inglaterra.

El Nottingham Forest decidió no hacer uso de la opción de compra por Gonzalo Montiel y ahora el ex River debe volver al club dueño de su pase, el Sevilla de España. Esta novedad hasta podría ser significativa para el Millonario, puesto de que el regreso de los ex jugadores siempre está latente en cada mercado de pases.

Cachete está desde mediados de 2023 en la Premier League, jugando en el equipo recién ascendido, donde ya acumula 9 partidos por liga desde ese entonces.