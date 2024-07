Cuál es el look de Paredes para las semis de la Copa América

La "Scaloneta", como se conoce popularmente a la Selección Argentina, no solo se destaca por su rendimiento en el campo de juego, sino también por su estilo fuera de él. Durante esta Copa América, varios jugadores han realizado cambios de imagen. Rodrigo De Paul, por ejemplo, cambió su cabellera larga por trenzas. Ahora, es el turno de Paredes de marcar tendencia con su nuevo look platinado.

Paredes 1.jpg El nuevo look de Leandro Paredes

El cambio de look de Leandro Paredes en la Copa América

Además de su cambio de color de pelo, Paredes ha optado por un corte de pelo "fade", con los laterales cortos y el cabello más largo peinado hacia un costado en la parte superior. Este look, combinado con su bronceado característico y un aro de argolla plateada, ha causado furor entre sus seguidores en las redes sociales. Paredes compartió imágenes de su nuevo estilo en Instagram, acumulando casi medio millón de "Me Gusta" en pocas horas y recibiendo numerosos comentarios de admiradores que elogiaban su nueva apariencia.

Mientras tanto, la preparación del equipo sigue en marcha. La Selección Argentina se entrenó en Nueva Jersey, con Paredes mostrando su nuevo look durante las sesiones de práctica. En el primer duelo de la fase de grupos ante Canadá, Paredes fue titular, y ahora, con el partido de semifinales en el horizonte, su inclusión en el once inicial podría ser crucial.

Paredes 2.jpg El nuevo look de Leandro Paredes

Cómo jugará Argentina frente a Canadá en las semifinales

El probable once titular para enfrentar a Canadá incluye a Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, y la duda entre Enzo Fernández o Leandro Paredes, además de Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez, y Nicolás González o Ángel Di María.

Paredes, con más de 10 millones de seguidores en Instagram, no solo ha capturado la atención de los fanáticos por su juego, sino también por su carisma y estilo personal. Las reacciones a su nuevo look no se hicieron esperar, con muchos comentarios elogiando su apariencia y otros incluso declarándole su amor. "De no creer lo perfecto que sos", "Nunca me gustaron los rubios platinados hasta hoy" y "Desmayada" son solo algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores, destacando la popularidad del jugador tanto dentro como fuera del campo.