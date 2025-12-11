Cuál es la estrella mundial que estuvo a un paso de jugar en Boca

Sergio Ramos se despidió de Rayados de Monterrey y su futuro es una incógnita. Lo cierto que este período sin club remonta a aquel último mercado de pases previo a llegar a México donde Boca coqueteó con poder cerrar su contratación para reforzar la defensa con un jugador de experiencia.

Sin embargo esa oportunidad quedó trunca y el ex Real Madrid se inclinó por vestirse con la camiseta del elenco azteca. Más allá de esto, Sergio habría considerado jugar en el xeneize: “Sí, sí. Yo sé que estuvo cerca. Me lo comentó él y gente que estaba interiorizada con el tema. De hecho no me dijo que no se podía decir, pero yo sé que Boca lo buscó y que él lo pensó ”, confesó su excompañero Nicolás Sánchez en diálogo con TNT Sports.

“Así que en su momento estuvo esa posibilidad. Pero bueno, eso fue antes de venir a Monterrey, hoy en día no tengo ni idea ”, sumó el exjugador de Monterrey.

Sergio Ramos.jpg Sergio Ramos

El Chelo Delgado sin filtro: el sueño de traer a Dybala, la continuidad de Úbeda y el jugador que buscará Boca

El Chelo Delgado rompió el silencio en medio de definiciones que está tomando en distintos frentes que tiene abierta la institución: la continuidad de Claudio Úbeda como DT, el sueño de traer a Paulo Dybala, la continuidad de Edinson Cavani y el jugador que irán a buscar en el próximo mercado de pases.

En diálogo con radio La Red, el dirigente de Boca analizó la situación de Úbeda con respecto a su futuro en el club: “Estamos analizando eso, estamos en reuniones permanentes con el presidente. Estamos evaluando todas las cosas. Más allá de la continuidad de Claudio, hay que armar la pretemporada, tema refuerzos, algunos chicos que se pueden llegar a ir, nos vuelven más de 20 jugadores de préstamos. Estamos trabajando un poco con todas las cosas”.

Luego, optó por defender al entrenador tras las críticas recibidas por cambiar a Exequiel Zeballos ante Racing: “Creo que con el diario del lunes uno puede analizar totalmente diferente. Sacar muchas conclusiones. Era un partido trabado, difícil, pero el entrenador toma decisiones. Él me dijo que el Chango estaba cansado, pero nada, son decisiones. A lo mejor, se habrá equivocado, pero las cosas ya sucedieron. Hay que hacer un balance, lo que se hizo bien y mal, recuperarnos y armar todo para el próximo año”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiolared/status/1999095133741183339&partner=&hide_thread=false Marcelo "Chelo" Delgado se expresó sobre la continuidad de Úbeda , en #UnBuenMomento con @MarcePalaciosMP y equipo.



AM 910

APP: La Red

https://t.co/AuI07f91PJ

YouTube: Radio La Red pic.twitter.com/lqh17NGShI — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) December 11, 2025

En continuidad con su relato, el dirigente se expresó sobre Edinson Cavani: "Seguramente, va a seguir trabajando para ponerse en condiciones para lo que viene el próximo año”. Más allá de la continuidad, Delgado fue claro con lo que necesitan del delantero: “Obviamente, no vamos a discutir lo que es Cavani para nosotros y lo que ha sido en su carrera, pero necesitamos un poco más de él en los momentos decisivos. A veces surgen ese tipo de lesiones y hay que entenderlo y seguir trabajando para que él se pueda recuperar de la mejor manera”.

Los refuerzos que quieren: Paulo Dybala y Marino Hinestroza

Paulo Dybala es la próxima figura mundial, campeona del mundo con la Selección argentina, por la que Boca hará un intento y sueña todos los días para que se sume al plantel. En diálogo con la radio expresó sus sensaciones sobre el habilidoso cordobés. “Es un sueño, una ilusión o una realidad, una mezcla de todo. Ojalá que nosotros podamos hacer el esfuerzo, más allá que si existe la posibilidad, tratar de hacerlo. Lo único que sé es que se le vence el contrato en junio del próximo año, así que después se evaluará y veremos qué sucede”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiolared/status/1999107353958883709&partner=&hide_thread=false Marcelo "Chelo" Delgado se expresó sobre una posible contratación de Paulo Dybala , en #UnBuenMomento con @MarcePalaciosMP y equipo.



AM 910

APP: La Red

https://t.co/AuI07f8u0b

YouTube: Radio La Red pic.twitter.com/bulo5Q7Cmq — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) December 11, 2025

Por otra parte, dejó en claro que harán un intento por el extremo derecho de Atlético Nacional Mariano Hinestroza, un jugador que ya había sonado para el club: “He visto videos. Es un jugador interesante, rápido, hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos y esperemos poder contar con la mayoría de los futbolistas que podamos traer a la institución”.