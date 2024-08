Cuál fue la recomendación de Carlos Tevez que marcó la carrera de Alan Varela

En una reciente entrevista desde Portugal, Varela compartió con Diego Monroig de ESPN algunas de sus vivencias más significativas, incluyendo el consejo que recibió de Carlos Tevez, uno de los ídolos más grandes de Boca y quien fue su compañero en los primeros pasos de su carrera profesional en la Primera División. "Me acuerdo una charla que tuve con Carlitos Tevez. Me dijo que esté tranquilo, que no me relaje, porque un día podés estar allá arriba y de la nada podés llegar a estar abajo. Eso me quedó grabado", rememoró Varela, destacando la importancia de aquellas palabras que le han servido de guía en su carrera.