Cuáles son los 5 jugadores de Boca que se podría llevar Mascherano a los Juegos Olímpicos

Mascherano 1.jpg Equi Fernández, uno de los convocados de Boca

Qué dijo Mascherano sobre la situación de Valentini y Boca

Sobre esta cuestión, Mascherano fue claro: "Nuestro ideal es tener a la mayoría de los chicos entrenando con nosotros dos semanas antes del debut como mínimo", lo que confirma que los jugadores seleccionados no podrán estar presentes en esos compromisos.

El técnico también abordó la particular situación contractual de Nicolás Valentini, quien está en medio de una disputa con Boca por la renovación de su contrato. Mascherano fue contundente: "No ha existido nada oficial. Obviamente que entendemos que, si un jugador está en conflicto con su club, tratamos de no interceder en ese conflicto. Creo que es lo normal... Es algo que lo hemos hecho también en otras categorías, como fue la Selección Sub 20. No hay que olvidarse que la AFA es de los clubes, pertenece a los clubes".

Mascherano explicó que hay tiempo para resolver su situación: "Hay tiempo todavía para que se pueda definir de alguna otra manera. Ojalá que tenga un final feliz. No solamente para Boca, sino también para Nico, porque es un buen chico y a nosotros nos ha dado mucho. Ahí empezaremos a evaluar".

Mascherano 2.jpg Valentini en conflicto con Boca

Los 50 jugadores preelegidos por Mascherano

La inclusión de estos jugadores de Boca en la prelista refleja el nivel y el potencial que tienen dentro del plantel xeneize, pero también subraya la encrucijada en la que se encuentra el club. Con jugadores esenciales como Equi Fernández y Cristian Medina siendo titulares indiscutibles, la decisión de Mascherano de llevarlos a París podría impactar significativamente en el rendimiento del equipo en competiciones cruciales.

Además, el entrenador de la Sub-23 también deberá considerar la situación de Leandro Brey, quien aunque no es titular indiscutible en Boca debido a la presencia de Chiquito Romero, es un recurso valioso para la selección. "Están en la lista grande de 50 futbolistas. Es una lista preliminar y cuando llegue la fecha final, tendremos que cortarla a 18 más 4 reservas", puntualizó Mascherano.