Cuáles son los jugadores argentinos que se pierden el próximo partido de La Scaloneta

Lionel Scaloni no es ningún improvisado, y más allá de los festejos por una nueva ventana de rotundo éxito con dos triunfazos frente a rivales históricos como Uruguay y Brasil, sabe que deberá trabajar en lo que sigue, porque luego del duelo frente a la Canarinha sabe que no podrá tener a tres jugadores claves.

Se trata de Leandro Paredes, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi, quienes estaban al límite de amarillas y, como fueron amonestados ante Brasil, deberán cumplir una fecha de suspensión contra los trasandinos dirigidos por Ricardo Gareca el 4 de junio. Sí estarán a disposición para el siguiente partido contra Colombia en suelo nacional el 9 de junio.

"Tenemos bajas porque no tenemos a Enzo, a Ota y a Rodrigo para Chile. Lo tendremos en cuenta", mencionó Scaloni en conferencia respecto a este tema, así que tendrá que meter mano en el equipo.

Scaloni 2.jpg

La frase de Scaloni menciona a De Paul y no al volante de la Roma porque, hasta ahora, se creía que el amonestado había sido el Motorcito. Sin embargo, el informe final del juez del partido le dio la derecha al reclamo del #7, que juraba y perjuraba que no había sido él, y la amarilla aparece para el ex Boca, que no enfrentará a los de Gareca mientras que Rodrigo si podrá hacerlo.

Para la próxima doble fecha, los que deberán cuidarse serán: Rodrigo de Paul, Germán Pezzella, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, quienes ya arrastraban una amarilla y siguen en la misma condición.

A ellos se sumaron en esta doble fecha Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico y Thiago Almada. Y de los que quedaron fuera de la convocatoria hay que nombrar a Lautaro Martínez, Gio Lo Celso y Gonzalo Montiel.

image.png

El video dedicado a Raphinha

Raphinha había hablado en la previa al juego con duras declaraciones contra la albiceleste. Lo del jugador del Barcelona calentó el partido e hizo que la Argentina saque el orgullo a flote para aniquilar a Brasil con una goleada histórica.

Tras eso, “No actives el sonido”, expresó la cuenta oficial de la selección argentina en un clip, en el que agregó varios fragmentos del partido donde se ve a varios jugadores argentinos trabar, discutir y hasta convirtiéndole un gol a Brasil.