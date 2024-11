Dalma Maradona reveló las señales que recibió de Diego en el día del cumpleaños de su papá

Dalma, quien había optado por un enfoque discreto frente a una fecha tan sensible, relató cómo evitó planificar algo especial para ese día. “Yo ese día no me pongo nada porque nunca sé cómo me va a pegar”, confesó al aire. Pero el destino tenía otros planes, y fue a través de detalles inesperados que encontró consuelo en medio de su dolor. “Ayer me tocaba trabajar en una filmación y no es que podía decir ‘che, yo hoy no voy’. Quizás, si no trabajaba, me quedaba en casa, y no me pasaba todo lo que viví”, explicó.