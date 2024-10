De conocer a Lionel Messi, a hacer goles para La Amistad en el Regional Amateur

"Lo dije desde un principio, por ahí el gol es un plus que se da al jugador y obviamente es un gusto, pero estoy más contento por el resultado y porque se nos dio en una cancha difícil. Pudimos sacar los tres puntos adelante", dijo el delantero a LM.

El equipo del norte cipoleño es el puntero de la zona 7, una de las más interesantes de la región Patagónica. "Gracias a Dios se nos dio a nosotros, pero como dije fue un partido duro, mucho calor, una cancha dura”, remarcó Yoel.

Como en cada Regional, el Celeste se refuerza para ir en búsqueda del ansiado ascenso al Federal A. Este es el segundo para Lencina en La Amistad y en esta ocasión el Pulpo apostó por el marplatense para reforzar el ataque y ya pagó con un gol. “Vengo a ayudar al equipo y cuando me toque estar, lo voy a demostrar de la mejor manera y cuando no me toque estar también. Porque como digo, hay un grupo muy lindo, tenemos un objetivo muy claro, tiramos todo para adelante y eso es lo importante”, enfatizó el jugador.

Un pibe que ya jugó en primera

Con apenas 22 años, Juárez tiene un camino largo por distintos equipos del fútbol argentino. Con formación en Aldosivi, debutó en la Liga Profesional de frente a Colón en condición de local el 16 de marzo del 2019, en una goleada por 3 a 0 del Tiburón al Sabalero. Yoel tiene un segundo partido en primera, fue ante Atlético Tucumán en el norte del país. En ambos encuentros ingresó desde el banco.

Además, tiene experiencia en B Nacional, vistiendo la casaca de Santamarina de Tandil en 2021 durante 13 encuentros. En el Federal A pasó en dos ocasiones por Circulo Deportivo de Nicanor Otamendi. “El Federal es un torneo muy duro también, pero para mí, más duro es el Regional. Siempre hay que demostrar lo mejor y dar lo mejor de cada uno. Somos un buen equipo y tenemos un objetivo bien claro, para nosotros son todas finales”, remarcó.

Yoel también apostó al Torneo Regional Amateur y en la temporada anterior jugó en Racing de Olavarría, siendo La Amistad su segundo equipo de esta categoría. Por todo este recorrido, Lencina confía en él para pelear en la zona sur. “Tuve la suerte de poder jugar un Regional el año pasado y este año nuevamente. Es un torneo muy lindo, muy duro, hay muchos buenos equipos. Hablando del cuerpo técnico, no me pide nada del otro mundo, por así decirlo. Yo como dije desde un principio, yo siempre vengo a sumar, nunca a restar”, aseguró.

La foto con Messi

El oriundo de la costa bonaerense tuvo un paso también por la Selección Nacional sub 17. En 2019 llegó a ser sparring tras una citación de Diego Placente y allí compartió cancha con el capitán Lionel Messi, Paulo Dybala, el Kun Aguero, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Lautaro Martínez, entre otros consagrados.

yoel messi web.jpeg

El delantero lleva semanas viviendo y adaptándose Cipolletti, con el buen recibimiento del club y sus compañeros, en su primera estadía en la zona y le tocó una época calurosa.

“Es mi primera vez acá, hace mucho calor. Ayer mismo nos pasó que estábamos entrenando y a cada rato estábamos tomando agua, mojándonos. Desde el día uno los chicos me recibieron muy bien, el club es muy lindo, me siento muy cómodo. El cuerpo técnico labura muy bien, todo bien, gracias a Dios. Obviamente siempre hay cosas que mejorar”, repasó.

Los dirigidos por el Pulpo recibirán a Deportivo Roca a partir de las 16 del domingo. Martínez ya tiene la vista puesta en el Naranja y sabe que será un partido de alto calibre el de la segunda fecha. “Me han contado y he averiguado también, me dijeron que es un equipo duro, que se hace fuerte, pero nosotros nos venimos preparando ya hace bastante, los chicos (que ya estaban) más que nosotros y vamos a afrontar la situación como todos los partidos”, concluyó.