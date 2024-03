De no creer: a qué jugador le robaron la camiseta estando en el banco de suplentes

El gol con camiseta cambiada de Maxi Romero

A pesar de la peculiaridad de la situación, Romero logró adaptarse y, a los 37 minutos del segundo tiempo, marcó el gol del empate para Argentinos Juniors, sellando así un momento memorable en el partido.

Camiseta.jpg Maxi Romero protagonizó un inédito momento con su camiseta

Tras el encuentro, Romero comentó en una entrevista con TNT Sports: "Mi primer gol con este número. Cuando vine al segundo ya no estaba más, me desapareció la remera, justo el técnico me llamaba… Pudimos improvisar con esta camiseta".

Embed El gol de Maxi Romero que establecía Instituto 1 - Argentinos 1.pic.twitter.com/KC2QJpu3Jn — VarskySports (@VarskySports) March 29, 2024

La realidad es que Argentinos Juniors logró una victoria crucial como visitante que le permite soñar con la clasificación al playoff. Este triunfo extendió la racha invicta de cuatro partidos consecutivos y lo posicionó en lo más alto del Grupo A, dejando atrás a River Plate.

El triunfo de Argentinos Juniors que bajó a River de la punta

El encuentro comenzó con Facundo Suárez abriendo el marcador para Instituto de Córdoba, pero la reacción del Bicho no se hizo esperar. Maximiliano Romero y, en el último minuto, José Herrera, fueron los encargados de dar vuelta el resultado y asegurar la victoria para el equipo de La Paternal.

En otro partido destacado de la jornada, Barracas Central venció a Rosario Central con goles de Alan Cantero y Nicolás Capraro, mientras que Iván Malcorra descontó para los dirigidos por Russo.

Con estos resultados, Argentinos Juniors se mantiene firme en el liderazgo del Grupo A con 24 puntos, lo que lo coloca en una posición privilegiada de cara a la clasificación a la próxima fase del torneo. Barracas Central se ubica en el segundo lugar con 22 puntos, mientras que River Plate y Vélez Sarsfield siguen de cerca con 21 puntos cada uno, lo que promete una emocionante disputa por los primeros puestos en las próximas jornadas.