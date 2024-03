De Paul contó cómo reaccionó Di María después de la amenaza a su familia en Rosario

image.png

El terrorífico mensaje que dejaron los criminales decía en un papel: "Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos".

Sin embargo, en el medio de la terrible situación, que se enmarca dentro de la escalada de violencia que se vive en Rosario durante las últimas semanas, Di María fue el capitán y figura de la Selección que superó 3-1 a Costa Rica en el amistoso disputado en Estados Unidos.

Y si bien hasta el momento el rosarino no se ha expedido sobre el asunto, los compañeros del fideo en la Selección Argentina demuestran su banca y uno de ellos fue Rodrigo De Paul, quien habló sobre el duro momento del extremo del Benfica.

Rodrigo De Paul y su banca para Ángel Di María

Tras la victoria en el último amistoso de la doble Fecha FIFA, Rodrigo De Paul habló con los medios y dijo: “Yo justo estaba con él a la mañana porque nos levantamos temprano. Obviamente no voy a contar cosas que son muy internas, pero sí verlo conmovido, con lágrimas, creo que si hay alguien que no merece que no tenga la posibilidad cuando él desea de volver a nuestro país es él. Me da mucha lástima que pasen esas cosas en nuestro país”.

“Sé bien todo lo que pasó ahí y me parece muy grave. Creo que el amor que tiene él por su país, por su ciudad, su club, no cambia. Él después tendrá que determinar qué decisión toma porque no es fácil. Fueron cosas muy fuertes. Sabe que estamos con él a morir, que hoy haya hecho el partido que hizo y que se haya llevado la ovación que se llevó para nosotros es muy importante”, cerró el motorcito mostrando su apoyo a Ángel.