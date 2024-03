De qué trabaja Tito Noir, el delantero de Boca que se retiró del fútbol

image.png

Hoy en día, Tito se encuentra totalmente alejado del fútbol y se animó a llevar adelante su emprendimiento personal del cual hoy disfruta trabajar.

Tito Noir de delantero a peluquero

Luego de varios años de carrera, el atacante se encuentra bastante alejado del fútbol, a tal punto que decidió abrir su propia peluquería. En diálogo con el medio futbolero BolaVip, Noir contó: "Me acordé que de chico me gustaba cortar el pelo y me puse a hacer el curso de peluquero, y hoy acá en casa me armé una peluquería".

image.png

Como jugador Xeneize disputó un total de 41 partidos, convirtió cuatro goles y repartió dos asistencias. Además, ganó dos títulos en el club: Apertura 2008 y Recopa Sudamericana 2008. "Hoy me pasa que, cuando miro las fotos de esos momentos, se me llenan los ojos de lágrimas", afirmó Noir.

Cuando estaba jugando para Atlético Palmaflor de Bolivia, tomó una decisión importante de cara a su futuro: "Tenía a mi nena de 13 años, y un día me dijo mientras comíamos que ya estaba un poco cansada de cambiar de ciudad seguido y de no tener grupo de amigas en la escuela. Yo, que venía ahí más o menos anímicamente, le dije: ‘bueno, ya está. Terminamos acá en Bolivia, me retiro, y nos vamos a vivir a la provincia (Entre Ríos)’”.

Además, en noviembre de 2019 falleció su papá y se complicó todo un poco más: “Me agarró un bajón importante y ya el último año de carrera fue todo medio forzoso: ya no tenía muchas ganas de seguir jugando”.