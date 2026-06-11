Debutó el jugador más joven del Mundial: la historia del pibe mexicano de 17 años
El mediocampista ofensivo ingresó en el segundo tiempo del partido inaugural y rompió algunos récords.
México venció 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026, y dejó un dato histórico: debutó Gilberto Mora Zambrano, que es el jugador más joven de esta Copa del Mundo con 17 años, e ingresó a una selecta lista como el sexto futbolista de menor edad en la historia del torneo.
El mediocampista ofensivo ingresó a los 65 minutos del encuentro, y con 17 años y 240 días, es el futbolista más chico del Mundial 2026, siendo el único menor de edad entre las 48 selecciones.
La historia de Gilberto Mora Zambrano, el jugador más joven del Mundial 2026
Gilberto Mora Zambrano, es un mediocampista ofensivo mexicano que juega en los Xolos de Tijuana, y es considerado una de las grandes joyas del fútbol de ese país. A nivel nacional, rompió el récord de Manuel Rosas, que era el más joven en un Mundial, por su participación en 1930.
El futbolista además pulverizó varias marcas, al debutar a los 15 años en la liga mexicana y a los 16 en la selección. En Tijuana, renovó hace unos días hasta 2029 y llevará la camiseta 10. Según medios especializados, es pretendido por varios clubes de Europa, como el Real Madrid.
Con su ingreso a los 65 minutos del partido inaugural, se metió en una selecta lista de futbolistas, siendo el sexto más joven en este torneo, con varias figuras por delante de él.
- Norman Whiteside (Irlanda del Norte): 17 años y 41 días en España 1982.
- Samuel Eto’o (Camerún): 17 años y 98 días en Francia 1998.
- Femi Opabunmi (Nigeria): 17 años y 100 días en Corea-Japón 2002.
- Salomon Olembé (Camerún): 17 años y 184 días en Francia 1998.
- Pelé (Brasil): 17 años y 235 días en Suecia 1958.
- Gilberto Mora Zambrano (México): 17 años y 240 días en Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Además, podría quedar segundo, por detrás del histórico brasilero Pelé, en otro récord: el tres veces campeón del mundo es el más joven en marcar, con 17 años y 239 días.
Así fue la victoria de México vs Sudáfrica
El local impuso condiciones desde el arranque ante Sudáfrica y generó oportunidades rápidamente. En la primera, el arquero Williams tuvo una gran atajada sobre el delantero Raúl Jiménez. Sobre los 9', México presionó alto, el rival salió muy mal y Julián Andrés Quiñones convirtió el primer tanto rematando entre las piernas del arquero.
México sentenció el partido en el complemento, cuando ya jugaba con uno más por la expulsión de Sithole a los 4 minutos por último recurso. El cabezazo de Raúl Jiménez determinó el resultado final y le permitió al anfitrión festejar un triunfo merecido.
Sobre el final, también vio la roja Zwane por un supuesto golpe. El llamado del VAR llevó al bueno de Wilton Sampaio para definir la segunda expulsión en Sudáfrica. El mismo motivo llevó al árbitro a expulsar al mexicano Montes por una dura infracción.
Este partido quedó en la historia por ser el primer encuentro inaugural en el que un árbitro expulsa a tres jugadores. El récord en la historia del torneo lo tiene Portugal y Holanda en 2006 con cuatro tarjetas rojas en octavos de final.
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