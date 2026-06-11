Mundial 2026, EN VIVO: en el comienzo ganó México y se viene el segundo partido

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Cómo ver la inauguración y todo el mundial

Este jueves comienza el esperado Mundial 2026. La inauguración arrancará 14:30 de nuestro país y el partido entre México y Sudáfrica a las 16. La ceremonia de inicio será el primero pero no será el único, ya que el viernes habrá otros dos en Canadá y Estados Unidos.

En Argentina, la inauguración será transmitida a través de TyC Sports, Telefe, y DSports. Además están las plataforma de streaming como Disney+ Premium, DGO y Flow.

El atractivo de las ceremonias inaugurales pasa por la puesta en escena, donde se reivindica la cultura local y la llegada de otros países para concretar la cita máxima del deporte más popular del planeta.

Cómo ver los partidos del Mundial

Los partidos del Mundial 2026 se pueden ver en Argentina a través de televisión abierta, televisión por cable y plataformas de streaming, dependiendo de qué encuentros quieras seguir.

Para ver el torneo completo y todos los encuentros, la única opción es DSports (por televisión) y su plataforma de streaming DGO. Si tienes el servicio de Flow, los canales de DSports están habilitados en el 109 y 110.

Para ver los partidos de la Selección Argentina, el partido inaugural y la gran final, las opciones son más amplias

TV Pública: Transmisión gratuita en vivo de todos los partidos de la Selección, el debut y la gran final.

TyC Sports: Emitirá todos los partidos de Argentina, sumando otros encuentros destacados del torneo. Puedes verlo online a través de TyC Sports Play

Telefe: Transmitirá los partidos de la Selección Argentina y encuentros destacados, disponible también en streaming por Mi Telefe y Pluto TV.

Disney+: Ofrecerá 30 partidos seleccionados de equipos sudamericanos y europeos (requiere plan Premium).

Paramount+: También emitirá la cobertura completa de los partidos de la Copa Mundial a través del acuerdo con DSports.

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