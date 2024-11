Definido: cuál es el primer refuerzo que quiere Boca y Riquelme en 2025

Carlos Palacios.jpeg

Un ex Boca se candidateó con Gago para volver: "Tengo el numero de teléfono"

Luciano Acosta, el talentoso mediocampista ofensivo que recientemente anunció su salida del FC Cincinnati de la MLS, dejó claras sus intenciones de regresar al club que lo vio nacer futbolísticamente: Boca Juniors. "Obviamente, siempre es un sueño jugar en Boca. Me fui muy de chico", confesó en una entrevista con ESPN. A sus 30 años, el exjugador de DC United y Atlas de México no oculta su anhelo de volver a pisar el césped de la Bombonera, llevando consigo la experiencia y madurez que adquirió en su paso por el fútbol estadounidense.

Acosta, quien fue elegido MVP de la MLS en 2023, sorprendió a sus seguidores y a los hinchas de Boca cuando, tras la eliminación de Cincinnati ante New York City en los playoffs, expresó su decisión de no renovar con el club de Ohio. "Cumplí un ciclo y quiero buscar otro aire, ver qué podemos resolver", afirmó, dejando abierta la puerta a su retorno al fútbol argentino y, especialmente, al Xeneize. “Es una espina que tengo ahí, y ojalá algún día pueda pasar; si no, seguiré alentando como un fanático más", comentó con nostalgia.

Bianchi charlando con Luciano Acosta, títular el domingo ante Quilmes.

La relación de Luciano Acosta y Fernando Gago

El contexto familiar de Acosta también juega un papel importante en sus planes, ya que su hijo comparte su devoción por Boca. "Apenas se empezó a hablar de mi vuelta, mi hijo me dijo ‘vamos, vamos, vamos’", confesó el jugador. Su familia, de hecho, está tan ilusionada como él ante la posibilidad de mudarse nuevamente a Buenos Aires, lo que alimenta aún más su deseo de regresar a la Ribera.

Para Acosta, una pieza clave en su posible regreso podría ser Fernando Gago, el flamante director técnico de Boca, con quien compartió camarín durante su primer paso por el club. "Tengo muy buena relación con Fer, me conocía de muy chico, de las inferiores, y le tengo mucho aprecio", explicó el volante, quien dejó entrever que esa amistad podría facilitar las negociaciones para que vuelva a vestir la camiseta azul y oro. “Tengo el número de teléfono, je”, bromeó, refiriéndose a su contacto con el entrenador, quien, según algunas fuentes, también estaría interesado en contar con él.

Cómo fue el paso de Luciano Acosta en Boca

Luciano Acosta debutó en Boca el 14 de febrero de 2014 bajo la dirección de Carlos Bianchi, en un empate 0-0 ante Newell's Old Boys. Durante su primera etapa, disputó 28 partidos oficiales, anotó dos goles y dio cuatro asistencias, destacándose en su rol de enganche. Años después, el volante se fue del club con el deseo de continuar su carrera, pero con la espina de no haber alcanzado la continuidad deseada en el Xeneize.

Luciano Acosta Riquelme.jpg

En sus declaraciones, Luciano Acosta dejó en claro que este deseo de regresar a Boca no es solo una ilusión pasajera. "Si hay una posibilidad, a uno le gustaría volver. Soy fanático de Boca y mi hijo también", enfatizó, mostrando el compromiso que mantiene con el club a pesar de los años y la distancia.