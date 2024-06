Demichelis explicó por qué rotó tanto a los jugadores en este semestre en River

Demichelis también explicó las mejoras que hicieron de un tiempo a otro: “En el primer tiempo hicimos presión con seis jugadores en campo rival, no queríamos que ellos jueguen bien en el inicio con un hombre libre, que finalmente fue Maroni. En el segundo tiempo mejoramos la presión, no dejamos jugadores libres y les costó salir. En líneas generales, sin haber hecho un buen partido, fuimos superiores y ganamos merecidamente”.

Uno de los puntos destacados del partido fue el rendimiento de Miguel Borja, quien está atravesando un excelente momento. “Es el mejor momento de Miguel Borja. Es un demoledor, hizo mucho sacrificio y es uno de los referentes. Ojalá que después de la Copa América vuelva con esa misma ilusión”, expresó Demichelis sobre el delantero colombiano.

Demichelis 2.jpg Martín Demichelis

Martín Demichelis explicó por qué rota tanto su equipo

El entrenador también mencionó la importancia de la rotación de jugadores debido al intenso calendario. “En los primeros dos meses, jugamos 15 partidos. Y ustedes decían ‘¿por qué rota?’. Hay que rotar, es importante. A veces, la fisiología hay que respetarla porque los calendarios son crueles. Hay que encontrar un equilibrio, nos queda una semana más”, explicó. Además, subrayó que no es momento de hacer un balance: “La vorágine de River es enorme, tremenda... No me quiero ir a los números, estamos en un proceso que ojalá en 2024 lo terminemos mejor que el año pasado”.

De cara al próximo partido contra Deportivo Riestra, que se jugará el jueves 13 de junio, Demichelis enfrentará varias dificultades debido a la gran cantidad de bajas. No podrá contar con Franco Armani, Paulo Díaz y Miguel Borja, convocados a sus respectivas selecciones para los amistosos internacionales y la Copa América. Además, Pablo Solari y Claudio Echeverri, citados a la Selección Argentina Sub 23, estarán disponibles pero su participación será decidida por el DT en el momento.