Demichelis habló de todo tras el infartante empate de River: qué dijo sobre la llegada de Muniaín

" Hubiese sido injusto si nos quedábamos sin puntos . Rescato la rebeldía de los jugadores, incluso reponiéndose a un gol en el minuto 92. Esto es fútbol, hay que seguir, siempre hay cosas para corregir. Me quedo con muchas cosas positivas, fuimos muy intensos e hicimos mucho desgaste. Terminamos jugando 3-2-1-4, no nos conformábamos con el empate. Ante tantos jugadores ofensivos a veces perdés el equilibrio ", reconoció el DT, conforme por la reacción de sus futbolistas.

Micho destacó la actuación de su equipo pero aclaró: "HAY COSAS POR CORREGIR"



Por otra parte, el entrenador advirtió que la Banda tuvo la intención de salir a ganar el cotejo desde el primer minuto: "Sé que el fanático quería ver un triunfo, ganar, gustar y golear. Pero fuimos protagonistas e intensos, tuvimos la pelota, generamos situaciones de gol, una a los cinco segundos. Hay cosas por rescatar y otras por corregir".

La situación de Iker Muniaín y Valentín Gómez en pleno mercado de pases

A su vez, el técnico de River remarcó que tienen previsto incorporar más futbolistas de cara al cierre del mercado de pases: "Mientras esté abierto, seguiremos trabajando. Hay tiempo hasta el 30 de agosto". En ese contexto, hizo énfasis en el caso del español Iker Munaín, que declaró su amor por el Millonario y que viene de quedar libre del Athletic de Bilbao: "Hay que ser cuidadosos, me gusta hablar de cosas reales para no jugar con la ilusión. Por ahora no hay lugar para otro extranjero".

Por último, Micho aclaró que Valentín Gómez se sumará al plantel en las próximas horas proveniente de Vélez, donde viene de ser una de las principales figuras: "Tuvo que viajar a hacerse la revisión a Italia y, cuando termine, viene al país y se la hace con nosotros. Creo que el miércoles ya debería estar entrenándose y me parece que es una gran noticia".