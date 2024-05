Denuncia por abuso sexual a los jugadores de Vélez: la víctima rompió el silencio y contó quiénes la violaron

La Justicia tucumana inició una exhaustiva investigación para determinar si los exjugadores de Vélez imputados por abuso sexual habrían drogado a la denunciante durante el hecho.

Embed

La sospecha de la abogada querellante Patricia Neme es que los acusados podrían haber usado esta medicación que normalmente los médicos les suministran para conciliar el sueño. Lo que cree es que podrían haberla usado para marear a la joven y dejarla en un estado de total indefensión.

El escalofriante testimonio de la víctima de los jugadores de Vélez

La periodista tucumana declaró que tomó fernet posiblemente mezclado con alguna sustancia que le provocó un inmediato mareo, somnolencia y ciertas lagunas mentales. Los síntomas que describe son compatibles con los que produce un hipnótico de uso muy frecuente en los planteles de fútbol: el zolpidem.

En la causa que investiga la violación en grupo, citado por la Justicia, el jugador de Vélez Thiago Vecino declaró con lujo de detalles que los médicos del club les suministran somit porque muchas veces se les hace muy difícil bajar la excitación y conciliar el sueño.

“A ellos les dan una droga que es un hipnótico muy potente”, apuntó la abogada y agregó: “Por eso mi representada tiene momentos de amnesia y flashes con mucha lucidez de los momentos más traumáticos”.

La traumática noche en el Hotel Hilton

"Abusaron sexualmente de mí, tres con participación con penetración y Sosa, quien no me abusa sexualmente, pero no me protegió ni me cuidó",contó la denunciante.

Seguidamente, relató: "Esa noche había jugado Atlético Tucumán contra Vélez, estaba yo en la parte de zona mixta, los jugadores salieron por el lobby y ahí me ven y empiezan a sonreírme. Ahí me ve Sebastián Sosa, agarra su celular y me empieza como a señalar. Agarro yo mi celular y tenía un mensaje de Sosa que decía 'sí, te encontré'".

Tras ser invitada a la habitación de hotel y aceptar, la joven detalló: "Me generó confianza Sebastián Sosa, no es un pibe de reserva que no lo conoce nadie". Luego, indicó: "He viajado a cubrir partidos con varones y nunca sentí miedo, estoy acostumbrada a convivir con ellos por la profesión que elegí".

Juicio Abuso sexual. Jugadores de Vélez.jpg Juicio en Tucumán a los jugadores de Vélez denunciados por abuso sexual con acceso carnal por una periodista tucumana. Foto: TN.

"Armaron un fernet en el termo blanco que era de Osorio, del cual solamente habíamos tomado Sosa y yo. Cuando empiezo a tomar de ese fernet, me empecé a sentir mal. La cabeza me hacía chispazos de alerta pero el cuerpo no me respondía, estaba mareada, y Sosa directamente se duerme. Y qué casualidad que somos los únicos dos que tomamos de ese termo", continuó su relato.

Respecto de la violación sufrida, manifestó: "Mientras estaba siendo abusada por Florentín y Cufré, giré la cabeza para la cama en la que estaba Sosa con Osorio para pedirles ayuda y Sosa dormía, y Osorio era como un espectador".

"Cuando estaba acostada y descompuesta, del lado derecho se acuesta Osorio, del lado izquierdo se acuesta Cufre y como del lado de los pies se acuesta Florentín, y de la nada aparece entre mis piernas practicándome sexo oral. Después, ya mi próximo recuerdo es que me da vuelta, me gira, y me penetra muy fuerte. Y Cufré se para y me empieza a penetrar por la boca también. No tengo noción del tiempo, pero cuando me paró me cae sangre entre las piernas", detalló.

Finalmente, pidió "que todos los jugadores vayan presos" y que exista una "condena social enorme para ellos".