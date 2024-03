Deportivo Rincón debuta de local frente a toda su gente

El León quiere imponer la localía con su gente y en un terreno en el que no todos los equipos acostumbran a jugar, mientras que los marplatenses vienen de pisar fuerte en el arranque ante uno de los históricos del fútbol del interior.

El equipo neuquino recibirá al Dragón este sábado a partir de las 16 en la Ciudad Deportiva de Rincón de los Sauces, un estadio puesto a punto en las ultimas semanas para que el equipo no se traslade hacia otra ciudad. El encuentro tendrá la transmisión oficial de las radios AM 550 y LU19 AM 690.