Lazaneo, un artillero que quiere ser goleador en Deportivo Rincón

"Esperamos a Kimberley el sábado y no se la vamos a hacer fácil. Van a venir y se van a encontrar con una cancha de sintético a la que no están acostumbrados. Hay que sacar provecho de eso, es un arma fundamental que tenemos ", dijo Juan Manuel Lazaneo a LM.

18 jugadores fueron los que arribaron a la localidad neuquina. Muchos de ellos, como es el caso de Juan Manuel, no tenía presente a Rincón de los Sauces, más allá de haber viajado por distintos sitios del país con el futbol. "Es una localidad chiquita con gente muy cálida, estoy disfrutándolo. No es la primera vez que me toca salir y la verdad que la paso bien en cualquier lugar que esté. Anduve por un par de lugares", comentó.

El pasado de Juan Manuel Lazaneo: el Federal A, una categoría que conoce

El oriundo de Paraná viene de jugar en Deportivo Español, que milita en la Primera C del fútbol argentino. Además, cuenta con experiencia en el Federal A jugando en dos equipos a lo largo de su carrera. "El Federal A me tocó jugarlo con Círculo de Otamendi y Atlético Paraná también. Son todos partidos muy trabados, duros. No es algo nuevo lo que digo, pero se dan así. El local se hace fuerte y de visitante no es fácil”, mencionó sobre la categoría.

A raíz del inicio en condición de visitante, el mismo jugador afirmó las dificultades sufridas del encuentro en Viedma. "Fue durísimo el arranque con Sol allá en Viedma, un partido muy cerrado, nos tocó arrancar perdiendo, pero sabíamos que iba a ser difícil. Somos un equipo nuevo que está en formación y debutando en la categoría, creo que con el correr de los partidos va a mejorar", analizó.

El entrenador Marcos González confió en la experiencia y el juego de Juan Manuel para confirmarlo como titular ante Sol de Mayo, pero aún hay cosas para corregir. "En lo personal me gusta salir a pivotear y andar por todo el frente de ataque. Marcos (González) me pidió en el primer partido que sea más referente de área, así que lo hice. Pero me gusta moverme, no tanto ser referente para que los defensores no me encuentren parado", explicó.

Deportivo Rincón, un plantel que busca conocerse más y hacerse fuerte de local

De momento el planteo táctico del León fue jugar con dos delanteros en el área rival, algo que Juan Manuel también analizó y considera que es algo a mejorar. "Arrancamos jugando así, después cambiamos. Se hizo un poco cuesta arriba, nunca pudimos sostener la pelota, la teníamos y la perdíamos muy rápido. Nunca se formó ese vínculo de ataque que esperábamos que se forme", sostuvo.

A propósito de su funcionamiento posicional, el delantero fue crítico con vistas al futuro."Me tocó esperar bastante en el área y sin tener mucha llegada, no toqué tantas pelotas. Pero es todo trabajo, esto es nuevo, nos vamos conociendo y adaptando para sacar esto adelante", describió.

"Hace menos de un mes que estamos entrenando juntos, la mayoría de los que se han sumado al plantel lo hicieron hace una semana y media. Es un constante conocimiento entre todos, cuerpo técnico y jugadores", dijo sobre el funcionamiento del plantel neuquino.

"Nos vamos conociendo y sabiendo que es lo que hace cada compañero. Con el correr del tiempo vamos a sacar frutos de esto", aseguró poniendo la confianza plena en el equipo. Restan pocos entrenamientos para enfrentar al Dragón marplatense y las prácticas no cesan en cuanto a exigencias."Fue una semana picante, en lo físico el profe nos tiene muy bien, faltan pulir cosas en lo futbolístico, pero somos un plantel nuevo", contó.

Las ganas de jugar de local se contagian en todo el plantel y necesario para tomar confianza. Lazaneo, además deja un claro mensaje sobre la localía. "Vamos a lidiar con todo eso y vamos a tratar de hacernos fuertes en Rincón, que vengan a saber que no le vamos a regalar los puntos a nadie", concluyó.