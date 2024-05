Deportivo Rincón suena mejor con "Maluma": gol y asistencia para el León

Entre los refuerzos que Deportivo Rincón sumó para el torneo debut en el Federal A, Facundo Miguel es uno de los que se ganó el lugar en el once titular y el último domingo fue clave. Conocido en la región como "Maluma", apodo que le pusieron en Roca por su "look" parecido al cantante colombiano, el volante ya comenzó a destacarse.

"Ya había tenido una jugada muy similar minutos antes, que había hecho una pared con Juan (Lazaneo). Me di cuenta que no me salían, pero opté por pasarla del costado hacia afuera y ya en la segunda sí encaré. Los chicos me decían que vaya hasta el fondo y cuando pisé el área pateé porque no me salían los defensores. El espacio estuvo y por suerte pudo ser un lindo gol", relató el mediocampista sobre su gol.