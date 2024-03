Facundo Miguel, refuerzo de Deportivo Rincón: "Nuestra cancha les va a costar a los que vengan"

Las ganas de Rincón de jugar en casa

El inicio de visitante pesó y fue difícil. Sin embargo, el plantel está buscando cambiar la imagen el próximo domingo. “Nos hubiera gustado arrancar en Rincón con nuestra gente, pero nos tocó viajar. Fuimos con todas las ilusiones de traernos algo de allá (Viedma) pero lamentablemente no se nos dio”, agregó.

Para la segunda fecha del torneo, la dirigencia se encuentra trabajando y ultimando detalles en el estadio de la ciudad. En su momento hubo versiones de que el León haría de local en Neuquén Capital. “Vamos a jugar acá en el estadio municipal, en la Ciudad Deportiva que tiene Rincón. Han estado trabajando día tarde y noche las personas que están acá para poder dejar en las mejores condiciones el estadio, la cancha y todo”, comentó el volante.

La superficie del campo de juego del Estadio Municipal es de césped sintético. Para el flamante refuerzo llegado del Deportivo Roca, este terreno ya es conocido. “Va a ser una cancha que le va a costar a todos los que vengan, estamos nosotros también en ese desafío de terminar de conocerla. Hay muchos jugadores que vienen de jugar en césped natural y les cuesta el cambio. Calculo que a los otros equipos también les va a costar”, analizó.

De hecho, Facundo, no llegó solo al León, desde Roca también se sumó Gastón Portiño a las filas del plantel neuquino. “En nuestro caso con mi compañero y amigo “Porti” (Gastón Portiño), no nos cuesta porque el Maiolino es sintético también, así que estábamos más acostumbrados. Este sintético está mejor”, mencionó.

El Federal A, un torneo muy difícil

Para el mediocampista, el sintético no es una novedad y la categoría tampoco. Con su cuadro anterior, pudo debutar hace ya unos años. “Jugué con Roca en 2018, debuté contra Cipolletti. Realmente son torneos largos, el formato cambió, no es el mismo con el que yo jugué, es distinto y medio complicado de entenderlo”, describió.

Más allá de los cambios de modalidades, el jugador reconoce que eso no afecta al juego. “Pero en general el juego no cambia, no podes regalar nada, tenés que estar todos los entrenamientos y partidos en el detalle. Es una sensación muy linda volver a jugar en la categoría”, sumó.

En su nueva experiencia en la tercera división del fútbol argentino, el jugador se muestra en plena comodidad con sus nuevos colores. “Todo muy lindo, acá el club nos recibió muy bien a los chicos que vinimos de afuera. Llegamos en tandas, pero por suerte nos encontramos con un lindo grupo de personas que no tuvieron ni un problema. Enfrentaron la situación que está pasando el club de jugar en una categoría profesional y se lo toman así”, destacó.

Falta aún para el domingo y el equipo deberá seguir entrenando, ajustando los detalles y afianzando el once que enfrentará al Dragón marplatense. "Mañana o pasado tendremos la práctica de fútbol y se decidirá ahí el once. Estoy siempre trabajando al cien haciendo todo lo que pide el cuerpo técnico para estar metido dentro de los titulares”, sostuvo.

Marcos González tiene un gran desafío porque tiene un plantel largo y es complejo elegir. “Han traído jugadores de mucha jerarquía, tenemos un plantel amplio que compite todos los días para que juegue el que esté mejor los días de partido”, concluyó.