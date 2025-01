Deportivo Rincón y un refuerzo top para el Federal A

Como desde su creación en 2012, Deportivo Rincón se mueve fuerte en el mercado de pases y hace uso de sus recursos para incorporar jugadores de calidad. El Federal A no arrancó desde lo formal, pero el tablero se sacude casi todos los días porque los diferentes equipos están armando sus respectivos planteles y el León metió un refuerzo top.

"Gracias a Dios la temporada pasada fue buena. Si bien no se pudo lograr el objetivo, haber llegado a otra final, haber tenido un buen año, jugando varios partidos y haciendo goles, a uno le abrió muchas puertas en este tiempo", declaró Jeldres a LMNeuquén al confirmar su nuevo desafío.

Con el Tricolor de Bahía llegó hasta la final de la Reválida y cayó en la recordada y bochornosa serie frente a Sarmiento de La Banda. Después de analizar varias ofertas, el delantero eligió Deportivo Rincón.

"Tuve posibilidades de jugar en otra categoría y de volver al exterior, pero como lo había hablado en su momento después de la final, las ganas de estar cerca de la familia, de regresar a la región estando pleno físicamente, fueron el puntapié inicial para decidir volver a Neuquén", explicó.

Para el León será la segunda temporada en el Federal A y la idea de la institución, con el presidente Aníbal Villalba a la cabeza y habitual gestión del sindicalista Marcelo Rucci, es meterse en la pelea de arriba.

"Con respecto a los objetivos deportivos, con Rincón la verdad que me sedujeron mucho. Es un club que tiene aspiraciones que a uno lo motivan y uno quiere ser parte de eso. Uno quiere estar a la altura, no tengo dudas que así va a ser. No tengo dudas que vamos a hacer todo lo posible para ser protagonistas y luchar el torneo, que es tan duro", añadió el futbolista neuquino, que ya conoce muy bien de qué se trata el certamen del tercer nivel nacional.

Sebastián es uno de los varios neuquinos destacados en el fútbol y ha llevado lejos el nombre de la provincia. Esta vez, le toca volver a las fuentes para vestir la camiseta del León por primera vez.

"Tener la posibilidad de representar a Neuquén a uno lo pone muy contento. Estoy esperando con muchas ganas el inicio de la pretemporada. Estuve hablando con el profe y me pasó los trabajos que ya estamos haciendo para llegar bien físicamente al inicio de la preparación. Muy contento", cerró Jeldres.

