Desbordaron de emoción: la incontenible alegría de las inferiores de Newell's al ver a Messi

Los jóvenes jugadores de la Lepra recibieron un sentido saludo del astro rosarino y no contuvieron la emoción en la Messi Cup.

Miami recibe una gran cantidad de niños con las inferiores de clubes reconocidos a nivel mundial como Barcelona , River, entre otras instituciones que disputan el nuevo trofeo Messi Cup donde el astro Lionel Messi , en compañía de su amigo Lus Suárez, se hizo presente en distintos partidos.

En medio de la presentación del certamen que ya inició, Messi se acercó a los jóvenes jugadores para saludarlos y brindarle una charla a través de los altoparlantes. Frente a él, estaban también los representantes de Newell's que estallaron de felicidad al ver a uno de los mejores futbolistas que tiene la historia del fútbol mundial.

En un breve video compartido en las redes sociales, el astro rosarino se mostró ameno con los jugadores que no pararon de gritar su nombre e incluso cantar por la Lepra. Al ver la figura del '10', no pudieron contener su emoción.

MESSI SALUDÓ A LOS JUVENILES DE LA MESSI CUP



Lionel Messi saludó a los juveniles que participan de la Messi Cup, entre ellos a los futbolistas de Newell's, quienes le manifestaron su cariño y admiración.



Video gentileza ESPN pic.twitter.com/2KTuzDM29c — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) December 10, 2025

Cuáles son los clubes que participan del torneo

Grupo A: Inter Miami, Newell’s Old Boys, Atlético de Madrid y Chelsea

Grupo B: River Plate, Barcelona, Manchester City e Inter de Milán.

Lionel Messi sumó otro trofeo individual y rompió un récord en la MLS

Lionel Messi sigue rompiendo récords e impresionando al mundo entero con su nivel a los 38 años en la Major League Soccer (MLS). Luego de ser campeón de la liga estadounidense con el Inter de Miami, el argentino fue galardonado con el premio al MVP de la temporada 2025.

Desde que se comenzó a entregar el premio en 1996, ningún jugador lo había ganado en temporadas consecutivas. Messi se convierte en el primero en hacerlo, habiéndolo ganado en 2024, su primer temporada completa en la MLS.

MVP de MLS 24'

MVP de MLS 25'



Messi es incansable.

La revolución de Lionel Messi en la MLS

El impacto de Messi para el Inter de Miami ha sido descomunal. La franquicia comenzó a competir en la temporada 2020, y al momento de la llegada del argentino a mediados de 2023, era el peor equipo de la conferencia este del campeonato estadounidense.

A la llegada del argentino le siguieron grandes refuerzos como Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suarez, todos ex compañeros del capitán de la selección en su paso por el Barcelona. También se sumo al proyecto el entrenador Gerardo Martino -que luego fue reemplazado por Javier Mascherano-.

El impacto fue inmediato con la obtención de la MLS Cup, el primer título de la franquicia. Luego conseguiría la Supporters' Shield, por ser el mejor equipo de la temporada regular de 2024. Participó en el Mundial de Clubes 2025, en donde llegó a octavos de final tras superar su grupo con Palmeiras y Porto, pero caería ante el PSG en la primer instancia de playoffs.

Esta temporada, ganó la conferencia este y luego venció al Vancouver Whitecaps en la final de la MLS para levantar el título más importante de Estados Unidos por primera vez en la historia. El argentino marcó 29 goles y dio 19 asistencias en la fase regular, logro por el que se le entregó su segundo MVP consecutivo.

The greatest season of all time for the greatest of all time. MVP.

La Messi Cup: arrancó el torneo sub 16 organizado por el argentino

La Messi Cup es el nuevo torneo internacional Sub 16 creado e impulsado por Lionel Messi, que reúne a ocho clubes de élite y se disputa del 9 al 14 de diciembre de 2025 en Miami. La competencia, que busca promover el desarrollo juvenil a nivel global, contará con transmisión de ESPN y Disney+ y tendrá su sede principal en las instalaciones del Inter Miami.

River y Newell’s Old Boys son los dos representantes argentinos en esta edición inaugural y completan la nómina el Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Inter de Milán, Chelsea e Inter Miami.

¡COMENZÓ LA PRIMERA EDICIÓN DE LA MESSI CUP!



En el partido inaugural, Manchester City derrotó 3-0 al Inter con goles de David Eze, Aiyegbusi y Parker



Leo Messi estuvo presente en el estadio



La #MessiCup en #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TwJrTMGN25 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 9, 2025

El certamen se desarrolla con dos grupos de cuatro equipos, donde cada conjunto disputará al menos tres partidos en encuentros de 40 minutos por tiempo. Tras la fase inicial, los mejores avanzarán a las semifinales y finales, cuyo desenlace está programado para el domingo 14 en el Chase Stadium, casa del Inter Miami.

La competencia también ofrece un cronograma cargado con partidos todos los días y múltiples cruces entre equipos argentinos y potencias europeas. Además, los encuentros se jugarán tanto en el Chase Stadium como en el Florida Blue Training Center, consolidando un espacio pensado para el desarrollo juvenil a gran escala.