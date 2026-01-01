Desde el Mundial hasta los Juegos Olímpicos: la agenda deportiva del 2026

El 2026 tendrá una agenda cargada de eventos deportivos. La principal atracción será el Mundial de la FIFA , que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. Pero además del fútbol, que tendrá la Finalissima entre Argentina y España (27 de marzo en Doha, Qatar) también habrá grandes atracciones en el resto de los deportes.

El primero de los eventos a seguir será la 48ª edición del Rally Dakar, que comenzará el 3 de enero, en Yanbu, Arabia Saudita, y se extenderá hasta el 17 del mismo mes. En la competencia por el desierto, que tendrá un total de 5.000 kilómetros, participarán 21 pilotos argentinos, entre los que se destacan Luciano Benavídez, Leonardo Cola y Santiago Rostan. En cambio, Juan Cruz Yacopini, quien sufrió un grave accidente, no estará presente.

Enero también dará inicio a la temporada del tenis con el Australian Open, a jugarse del 18 al 1° de febrero. También iniciará la actividad oficial del fútbol argentino con el arranque del Torneo Apertura el 24 de enero.

image

Febrero también será un mes con actividades variadas, ya que del 6 al 22 se estarán llevando adelante los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina, Italia. Además, los Estados Unidos se paralizarán con el Super Bowl LX (8/2) del fútbol americano y el All Star Game (Juego de las Estrellas) de la NBA, del 13 al 15. Además, el 19 y el 26 se jugará la serie de la final de la Recopa Sudamericana entre Flamengo y Lanús.

La Fórmula 1, por su parte, comenzará su temporada 2026 el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia y finalizará el 6 de diciembre en Abu Dhabi. Este año nuevamente contará con presencia argentina, con Franco Colapinto confirmado como piloto titular de Alpine.

La agenda de abril a noviembre

El fin de semana del 19 de abril tendremos uno de los eventos que paraliza al país: el Superclásico entre Boca y River. En mayo se destacan las finales de la UEFA Europa League (el 20 en Estambul) y de la UEFA Champions League (el 30 en Budapest). Además, del 25 al 8 de junio se desarrollará el Roland Garros, segunda Grand Slam de la temporada del tenis.

image

Junio y julio estarán marcadas por el Mundial 2026 de la FIFA a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá. Pero también viviremos el tercer grande de la temporada tenística con Wimbledon que se jugará del 29 de junio al 12 de julio. También se disputarán las finales de la NBA.

En agosto habrá actividad para Las Leonas y Los Leones con el Mundial de Hockey sobre césped femenino y masculino al jugarse del 15 al 30 de ese mes en Bélgica y los Países Bajos. Del 31 al 13 de septiembre se jugará el último abierto de la temporada del tenis: el US Open. En septiembre, del 15 al 26 se desarrollarán los juegos ODESUR en Santa Fe.

Para ir cerrando el año, en octubre, del 15 al 31 se jugará la Copa Libertadores Femenina. Del 31 al 13 de noviembre tendremos la segunda cita olímpica del año: los Juegos Olímpicos de la Juventud a disputarse en Dakar, Senegal. En noviembre tendremos las finales de la competiciones CONMEBOL. El 21 se jugará la final de la Sudamericana y el 28 el de la Libertadores.