Di María sorprendió y dijo quién fue el peor técnico que tuvo en su carrera

En una reciente entrevista con ESPN, el rosarino, que actualmente brilla en el Benfica tras su retiro de la Selección Argentina luego de la victoria en la Copa América, no dudó en calificar al entrenador neerlandés como "el peor" que ha tenido a lo largo de su carrera. "El peor es Van Gaal, eso te lo aseguro", declaró Di María, dejando claro que las heridas de su paso por el club inglés aún no han cicatrizado.

En la entrevista, Di María recordó cómo el conflicto con Van Gaal comenzó a gestarse. “En todo momento él me mostraba lo negativo, las cosas malas, y todo eso me iba tirando para atrás", explicó. Según el argentino, incluso cuando el equipo ganaba y él tenía actuaciones destacadas, el entrenador neerlandés se enfocaba en criticar sus errores. "Ganamos 3-0, hacía un gol y una asistencia y al otro día me llamaba y me mostraba videos de los pases que erraba", añadió. Este constante enfoque en lo negativo llevó a una pelea entre ambos, lo que finalmente resultó en que Di María fuera relegado del equipo.

Ángel 2.jpg Ángel Di María y Van Gaal

Cómo fue el paso de Ángel Di María en el Manchester United

Durante su única temporada en el Manchester United, Di María disputó 32 partidos, anotó 4 goles y dio 11 asistencias. A pesar de estos números, su relación con Van Gaal nunca mejoró. El equipo terminó cuarto en la Premier League, fue eliminado en los cuartos de final de la FA Cup y sufrió una sorpresiva derrota en la segunda ronda de la Copa de la Liga ante el MK Dons, un equipo de la Tercera Categoría. Al finalizar la temporada, Di María fue vendido al París Saint-Germain por aproximadamente 70 millones de dólares, poniendo fin a una etapa que el propio jugador describe como uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Di María ya había hablado previamente sobre este conflicto en una entrevista con TyC Sports en 2019, donde comentó que su inicio en el Manchester United fue prometedor, pero que todo cambió tras su conflicto con Van Gaal. "Cuando te peleás, las cosas cambian, la relación se deteriora y el técnico decide si jugás o no. Y al no jugar, eso también te afecta", expresó en aquella ocasión.