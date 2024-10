Diego Díaz disparó contra TyC Sports luego de su polémico despido

La salida de Diego Díaz de TyC Sports se dio en un contexto complejo, marcado por la reestructuración y recortes de personal en la empresa, que forma parte del Grupo Clarín y Torneos. Según Díaz, su alejamiento no fue una decisión personal sino el resultado de un desgaste deliberado por parte del canal. “A la gran mayoría les han propuesto un retiro voluntario y si no acataban ese retiro voluntario eran despedidos. El canal echó a 80 personas, algunos puntuales estaban ya muy desgastados y querían irse”, explicó Diego Díaz durante la entrevista.

Sin embargo, él enfatizó que en su caso particular, sintió que la empresa buscaba su desgaste a propósito. "Yo estaba desgastado también, pero porque el canal quiso desgastarme. Y con todo respeto, no ha tenido el valor de decirme a la cara el porqué", afirmó.

Díaz, quien había trabajado durante varios años en TyC Sports, no ocultó su enojo por la manera en que fue tratado en sus últimos meses en la señal deportiva. Al ser consultado por Gustavo Salvestrini, conductor del programa, el periodista no dudó en apuntar directamente a quienes considera responsables de su salida. “Alguien de arriba dijo ‘callame a este que ya me molesta lo que dice’. Y ahí está, ese fue el problema”, denunció, revelando lo que considera un intento de censura dentro del canal.

Diego díaz 1.jpg Diego Díaz

Diego Díaz apuntó contra TyC Sports tras su polémica salida

Si bien Diego Díaz expresó su gratitud hacia TyC Sports por las oportunidades que le brindó a lo largo de su carrera, dejó en claro que su conflicto no es con la empresa en sí, sino con algunas personas específicas. “Esta es la primera vez que lo digo. TyC Sports ha sido una casa con la cual yo voy a estar agradecido de por vida", afirmó. Sin embargo, sus palabras no ocultaron el resentimiento hacia algunos excompañeros y superiores. "Hay gente en TyC Sports que yo desearía no verla nunca más en mi vida porque me han hecho muy mal humana y profesionalmente, han destrozado parte de mi carrera en estos dos últimos años y medio", subrayó.

El malestar de Díaz también se refleja en sus duras declaraciones hacia los ejecutivos del canal. Durante la entrevista, el periodista recordó uno de los momentos más tensos de su desvinculación, cuando, frustrado, dejó salir su enojo en público. "Hay muchos hijos de put*", dijo, haciendo referencia a aquellos que, según él, lo perjudicaron durante su último tiempo en la señal deportiva.