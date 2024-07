El famoso periodista de TyC Sports que se convirtió en tendencia por un papel vergonzoso

Rodríguez-Senosiain.png

El diálogo del cruce entre Senosiain y Rodríguez

Ariel Senosiain: "La manera de encarar a la CONMEBOL siendo un técnico de un seleccionado Conmebol ya me parece digno"

Ariel Rodríguez: Me hubiera encantado que sea del primer momento en la primera práctica que nos cuente que no hay campo de entrenamiento.

AS- ¿Pero cuál es la diferencia?

AR - Sino él está asumiendo que está en un sistema que no le gusta. Ahora, cuando perdió y le quieren tocar los jugadores porque se agarraron a trompada en la tribuna ahí sale a patalear. No lo dice al primer día.

Gustavo Lombardi- "Si sabe que lo dice el primer día teme que lo dejen afuera"

AR- "¿El Mundial donde se va a jugar? ¿Qué no va a venir? Está clasificando para un mundial que se va a jugar en estas canchas, sabe dónde se va a jugar. ¿Nunca se jugó un amistoso contra Estados Unidos en esta cancha?"

AS "No tiene nada que ver"

AR: "Son las mismas condiciones. Cuando perdió y los jugadores saltan a la tribuna a agarrarse a las trompadas. Sale a protestar porque le van a dar una sanción fuerte a los jugadores"

AS: "Qué saben ustedes por qué sale a protestar quizás lo hace porque está caliente con CONMEBOL. Y si sale por eso, habrá encontrado un momento"

AR- ¿Él no dirigió en la Premier League? ¿Manchester City no está investigado por causas económicas? ¿No tiene 150 casos? ¿Qué hacemos?

AS: "A mi me sorprende como al que hace se le pide que haga todo, al que no no se le pide nada. Al obsecuente se lo deja en la obsecuencia. Al que es rebelde se le pide que 100% rebelde. No es el Che Guevara, es Bielsa, un técnico de fútbol, con su miserias, virtudes, defectos

AR: "Estoy seguro que si mi hijo estaba ahí no estaba metido en el quilombo. En todas las imágenes veo a dos tipos enfrentado peleando, no veo a una mujer con sus hijos que le están pegando. Hay una historia contada por los protagonistas que no se ve en las imágenes. Se ven trompadas de uno y de otro que se van a pelear"

AS ¿Pero por qué subieron los jugadores a la platea?

AR-¿Por qué Darwin quiso tirar una silla a la hinchada y lo frenó un seguridad?

AS ¿Pero que van a subir a una platea a pegar porque no pasaba nada? Lo que si está claro que había camisetas celeste y amarillas mezcladas y no había un seguridad. Vas a la esquina, tiras un papelito y viene un tipo y te agarra los pelos

AR: " En una cancha de 70 mil personas, cada vez que se pelean tiene que haber un policía cerca, es jodido el tema, ¿no?"