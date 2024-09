Edinson Cavani entrenó diferenciado: ¿Llega para jugar ante River?

Cavani no tendrá problemas para ser titular en el superclásico , pero no se sumó al grupo principal ya que hubo un acuerdo con el cuerpo técnico para que su preparación física no corra riesgos y pueda llegar pleno al trascendental cotejo donde el entrenador Diego Martínez, se juega la permanencia en su cargo.

Martínez ya decidió que continuará en el arco Sergio Romero, luego de su actuación ante Racing, donde posibilitó con los gruesos errores los dos goles de la “Academia”, pero sin embargo el cuerpo técnico decidió por ahora mantenerlo como titular.

Cavani.jpg Edinson Cavani le convirtió a River en el Superclásico por la Copa de la Liga Profesional.

Durante el entrenamiento en el predio deportivo, Martínez efectuó ensayos tácticos en la defensa, zona que considera muy vulnerable y, además, analiza variantes en el mediocampo. Igualmente decidió que, salvo algún imprevisto de último momento, los titulares en el ataque serán Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

En el mediocampo, Cristian Medina se sumó al grupo principal, ya que ayer no había practicado con ellos debido a un traumatismo en la rodilla derecha.

Respecto de la continuidad del técnico Diego Martínez, se supo que una caída ante el clásico rival precipitaría su salida del club, pero no en forma inmediata, sino que las autoridades preferían aguardar los próximos resultados de Boca en la Copa Argentina, donde deberá enfrentar a Gimnasia de La Plata, por los cuartos de final, en un duelo mano a mano, cuyo escenario aún no está definido, y que podría jugarse entre el 10 y 15 de octubre próximo.

Si no surgen sorpresas, Boca formaría con: Sergio Romero; Cristian Lema, Aaron Anselmino, Marcos Rojo; Luis Advíncula, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

El jugador de Boca que quedó en el centro de las críticas tras el partido ante Racing

Luego del gesto de Pol Fernández hacia la hinchada de Racing tras ser reemplazado en la derrota de Boca por 2-1, los fanáticos del “Xeneize” estallaron en las redes sociales, cuestionando la actitud del mediocampista.

El jugador, lejos de evitar la controversia, decidió aclarar lo sucedido mediante un mensaje en un post de Instagram, donde expresó que su gesto no fue para desagradar a los hinchas de Boca, sino un acto de agradecimiento hacia la parcialidad racinguista.

En su posteo, Fernández escribió: "Dejen de informar mal. Solo saludé a un público que me brindó cariño durante un año y juntos pudimos ser campeones. Hay que ser agradecido siempre". El volante, que tuvo un paso destacado por Racing en el pasado, afirmó que el respeto y cariño hacia los hinchas de su exclub fue lo que motivó su gesto, pero aseguró que no tuvo la intención de generar malestar en los fanáticos de Boca.

Sin embargo, la explicación no fue bien recibida por gran parte de la hinchada “Xeneize”, que no ocultó su molestia y pidió que Fernández no vuelva a ser convocado. Esta situación llega, ya que el jugador anunció hace poco que no renovará su contrato con Boca, el cual finalizará el 31 de diciembre de este año, y que su futuro podría estar en el fútbol brasileño.