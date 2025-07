Efecto dominó en la Fórmula 1: quiénes pueden reemplazar a Max Verstappen en Red Bull

Aunque aún no hay una confirmación oficial, todo indica que Verstappen analiza seriamente cambiar de escudería a partir de 2026 , iniciando una nueva etapa en su carrera con el equipo alemán.

La salida de Verstappen no sería el único cambio en Red Bull ya que todo apunta a que, más allá de lo que decida el neerlandés, Yuki Tsunoda también dejará su lugar en el equipo principal y en Racing Bulls , debido a su bajo rendimiento.

En ese sentido, el medio alemán Auto Motor und Sport (AMuS) reveló que Isack Hadjar, una de las revelaciones del año, tiene casi asegurado uno de los lugares en el equipo principal.

Si Verstappen finalmente emigra a Mercedes, el principal candidato a ocupar su butaca sería el británico George Russell, actual piloto del equipo alemán, cuyo contrato finaliza a fin de año.

Sin embargo, Red Bull deberá actuar con rapidez si quiere asegurarlo, ya que tanto Alpine como Aston Martin también están tras sus pasos.

En caso de que no prosperen las negociaciones con Russell, el nuevo director de equipo Helmut Marko baraja otras opciones de peso como Carlos Sainz, Pierre Gasly y Alexander Albon, aunque todos ellos tienen vínculos contractuales vigentes con sus actuales escuderías.

Por otra parte, si Hadjar sube al equipo principal, el lugar que dejaría en Racing Bulls sería ocupado por Arvid Lindblad, el británico de apenas 17 años que ya participó de entrenamientos libres y es considerado una de las grandes promesas del semillero de Red Bull.

Asi es como el otro asiento en Racing Bulls quedaría para el neozelandés Liam Lawson, quien parece ganarle la pulseada a Tsunoda gracias a su solidez y crecimiento en pista.

Todo dependerá, finalmente, de lo que suceda con Verstappen, ya que sus rumores de salida son desde hace varios meses y el mismo piloto demostró no estar conforme con la escudería.

El reclamo de Franco Colapinto en Alpine por su futuro en la Fórmula 1

La reciente reunión entre Flavio Briatore, figura clave en Alpine, y Toto Wolff, director de Mercedes, alimentó las especulaciones sobre la posible llegada de Valtteri Bottas a la estructura francesa, lo que pondría en riesgo la continuidad de Colapinto en la butaca titular.

El propio piloto se refirió al tema con naturalidad en una entrevista con ESPN: "Los rumores siempre están y en un deporte como la Fórmula 1 estuvieron siempre y van a seguir estando. Hay que acostumbrarse un poco a eso". Con los pies sobre la tierra, agregó: "Yo quiero estar enfocado en lo mío. Nuestro objetivo, primero que nada, es mejorar un poco el auto y sentirnos un poco más cómodos. Cuando me den un auto top, ahí vamos a poder evaluar un poco mejor. Cuando yo no esté haciendo el trabajo que esperan o no esté sumando los puntos que se esperan, veremos. Pero ahora el enfoque es mejorar como equipo y después enfocarnos en lo demás. Mirá Checo, en estos años cuántas veces lo bajaron del auto. Tengo ganas de seguir trabajando con el equipo y hay mucho para seguir haciendo".