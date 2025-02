El árbitro de Godoy Cruz y Talleres explicó por qué suspendió el partido

Finalmente, el árbitro fue contundente al comunicar su determinación y explicó su postura ante los reclamos del entrenador de Godoy Cruz. “Esto no es que el cuarto árbitro lo va a reemplazar, no es por lesión, es por una agresión. Entonces no hay posibilidad de seguir. No vamos a permitir que ninguno de nosotros salga lastimado de un evento deportivo, no tiene que pasar", expresó ante las cámaras.

Además, Falcón Pérez enfatizó que este tipo de hechos deben ser erradicados del fútbol argentino y que permitir que el partido continúe sería dar un mensaje equivocado. “Si nosotros seguimos jugando, esto va a seguir pasando y vamos a darle con todo el okey. Tenemos que hacer las cosas como corresponde. Yo entiendo que no es culpa de los jugadores de Godoy Cruz ni de los de Talleres, sino de gente incivilizada”, agregó.

Falcon Perez 1.jpg

Las reacciones de los protagonistas ante la decisión del árbitro

El técnico del Tomba, Ernesto Pedernera, lamentó la suspensión pero reconoció la gravedad del incidente. “Estoy lejos de la acción, pero entiendo que la agresión existió. No puedo defender nada. Se tomó una decisión rápida, no sé si precipitada, pero si se decidió así es porque pasó algo grave", señaló.

Por su parte, Alexander "Cacique" Medina, entrenador de Talleres, se mostró consternado por lo sucedido. “Muy lamentable lo que pasó, porque venimos a jugar un partido de fútbol y la integridad del árbitro se vio afectada. No estaba en condiciones de seguir jugando", expresó.

Medina también hizo hincapié en la necesidad de tomar medidas para evitar este tipo de actos violentos en los estadios. “Estos hechos hay que tratar de erradicarlos del fútbol, pero siempre hay un malintencionado. Esto no va en contra de la hinchada de Godoy Cruz, pero siempre puede haber alguno que no tenga un comportamiento acorde a un espectáculo”, manifestó.