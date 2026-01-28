El Benfica de Mourinho le ganó al Real Madrid con un gol de cabeza de su arquero

Al último minuto, el equipo portugués ganó y logró meterse en los playoffs, dejando al Merengue afuera de los primeros ocho que avanzaban directo.

En un partidazo cargado de tensión y emociones en el Estádio da Luz, Benfica venció 4-2 al Real Madrid por la fecha 8 de la UEFA Champions League y selló su clasificación a los playoffs . El equipo dirigido por José Mourinho fue más durante gran parte de la noche y encontró el premio a su insistencia con un desenlace tan inesperado como histórico: el gol agónico de cabeza del arquero Anatoli Trubin, que desató la locura en Lisboa y dejó sin reacción al Merengue .

El trámite fue intenso desde el arranque. Real Madrid golpeó primero con la jerarquía de Kylian Mbappé , que abrió el marcador y volvió a aparecer más tarde para completar su doblete. Sin embargo, Benfica no se desordenó y respondió con personalidad. Andreas Schjelderup fue la gran figura de la noche con un doblete, mientras que Vangelis Pavlidis convirtió desde el punto penal para ponerse en ventaja en los momentos más delicados del encuentro .

Mientras los resultados que llegaban desde otros estadios también influían en el ánimo de ambos equipos, cuando la eliminación para los de Mourinho parecía un hecho, llegó la escena que quedará en la historia del club portugués: Trubin fue a buscar el último centro, ganó de cabeza en el área rival y decretó el 4-2 final . Con ese tanto, Benfica aseguró su lugar en los 16avos de final , clasificando en la última posición disponible y manteniendo vivo el sueño de cortar una sequía internacional que lleva 64 años.

¡¡¡GOL HISTÓRICO DE TRUBIN, EL ARQUERO DE BENFICA, QUE LE DIO EL TRIUNFO 4-2 ANTE REAL MADRID Y LO METIÓ EN LOS PLAYOFFS DE LA #CHAMPIONSxESPN!!!



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium

Real Madrid, en cambio, quedó relegado a la misma instancia por los resultados ajenos y deberá esperar el sorteo del viernes 30 de enero para conocer a su próximo rival.

Cómo fue el resto de la jornada de Champions League

La Champions League tuvo este miércoles la octava y última jornada de la fase de liga y ya quedaron definidos los ocho equipos clasificados a la próxima instancia, los dieciséis que jugarán los Playoffs y los eliminados. Dieciocho encuentros en simultáneo se llevaron a cabo para definir las instituciones que dirán presente en las siguientes rondas con el objetivo de quedarse con el título europeo a final de temporada.

Todos los clasificados a los octavos de final (Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool -con doblete de Alexis Mac Allister-, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City) ganaron sus respectivos encuentros y reafirmaron su buen presente en la competencia.

Paris Saint-Germain, último campeón de la Champions League, no pudo pasar del empate 1-1 ante Newcastle y disputará los Playoffs, al igual que el conjunto blanco de la capital española tras la derrota frente a los portugueses.

Además, el triunfo por 3-2 del Chelsea con gol de Enzo Fernández de penal, dejó fuera de competencia al Napoli, equipo que se encuentra en los primeros puestos de la liga italiana, mientras que Atlético de Madrid cayó 2-1 ante Bodo Glimt y el equipo noruego se metió en repechaje.

Los 8 clasificados a octavos de final: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City

Los 16 clasificados a los playoffs: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo Glimt y Benfica.

Eliminados: Olympique de Marsella, Pafos FC, St. Gilloise, PSV Eindhoven, Athletic Bilbao, Napoli, FC Copenhague, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat Almaty