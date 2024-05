El Beto Acosta le contó al Pollo Vignolo cómo se trompeó con Heinze

En el mundo del fútbol no hay nada más sagrado y protegido por los jugadores que lo que pasa dentro de un entrenamiento, sobre todo si hay algún incidente. Sin embargo, cuando los años empiezan a pasar, y sobre todo si todo terminó de la mejor manera, algunos protagonistas se animan a contar algunas historias de peleas dentro del vestuario. Y ahora, fue turno del Beto Acosta quien relató un particular conflicto que tuvo con Gabriel Heinze cuando ambos fueron compañeros.

Es que invitado a F90, el programa del Pollo Vignolo en ESPN, el ex delantero de San Lorenzo fue consulado por una supuesta pelea que había tenido con el ex DT de Vélez cuando ambos estaban jugando en el fútbol portugues.

Cómo fue la pelea entre el Beto Acosta y el Gringo Heinze

“El DT nos echó, el técnico era Mirko Josic, que estuvo en Newell's”, aclaró el Beto Acosta. “Campeón de América con Colo Colo”, sumó el Chavo Fucks atento a la anécdota contada por el ex jugador de San Lorenzo. “¿Y lo echó de la práctica?”, preguntó el Pollo Vignolo sorprendido.

El ídolo del Ciclón asintió y reveló que las cosas entre ellos tardaron en solucionarse: “Estuvimos casi dos semanas sin hablar, nos quedábamos en el mismo hotel, nuestra vida era ir al hotel, y al entrenamiento, íbamos en autos diferentes”.

Gringo 2.jpg El Gringo Heinze y el Beto Acosta

La reconciliación entre el Gringo Heinze y el Beto Acosta

“Yo estaba en ese momento con Cacho Recacen como representante, y un día me dice Cachito, ‘Beto, dejate de joder, tenés 33 años, 32 años, él es un pibe de 18, andá a hablarlo’, y bueno, fui y lo hablé, y él me decía ‘No, pero vos que me pegaste el codazo’, el Gringo, bueno, tiene su caracter”, agregó divertido el ex delantero, generando risas entre los presentes.

Sin embargo, todo terminó en paz entre ellos, volviéndose inseparables: “Después no lo pude sacar más de mi casa, porque iba a comer milanesa, porque estaba solo y nos hicimos muy amigos”.