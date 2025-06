El Boca de Miguel Ángel Russo ya tiene a su primer refuerzo para el Mundial de Clubes

Con el reloj marcando la cuenta regresiva para el inicio del Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos, Boca no pierde tiempo . Tras la presentación oficial de Miguel Ángel Russo como nuevo director técnico, el Consejo de Fútbol activó una serie de gestiones clave en el mercado de pases y cerró su primer incorporación: Marco Pellegrino, zaguero central de gran presente en Huracán.

Otras fuentes allegadas al club señalan que la cifra total rondaría los 4 millones de dólares, con un acuerdo cerrado respecto a la participación del conjunto italiano en una eventual futura venta del jugador. Aunque no trascendió públicamente el porcentaje que se quedaría Milan, desde ambas partes se confirmó que el entendimiento está sellado y el contrato del jugador ya estaría pactado.

El arribo de Pellegrino responde también a la incertidumbre en la defensa del equipo. Por un lado, Ayrton Costa aún no logró resolver su situación legal para obtener la visa estadounidense, debido a una probation recibida en Argentina por un hecho delictivo de 2018. Por otro, el futuro de Marcos Rojo también está en duda: tiene vínculo con el club solo hasta diciembre, y su continuidad no está asegurada.

Marco Peregrino, nuevo refuerzo de Boca

Malcom Braida también será refuerzo de Boca

En paralelo, Boca también concretó el fichaje de Malcom Braida. El futbolista de San Lorenzo ejecutará su cláusula de rescisión por 1.200.000 dólares, una operación que será financiada íntegramente por el Xeneize. La intención es firmarle un contrato por cuatro años, sumándolo al proyecto de Russo para esta nueva etapa.

Desde Boedo, sin embargo, surgieron versiones contradictorias: aseguran que el lateral no saldrá a través de la cláusula como un gesto hacia el club y que la negociación aún no está completamente cerrada. Pese a ello, en la Ribera mantienen el optimismo y confían en que no habrá trabas para sellar el acuerdo en las próximas horas.

La urgencia en avanzar con las incorporaciones responde a una fecha límite concreta: la FIFA estableció el 10 de junio como plazo final para inscribir a los jugadores en la lista oficial del Mundial de Clubes. Por eso, Boca buscará intercambiar los documentos y firmar los papeles definitivos antes del viaje del plantel, previsto para el 8 de junio rumbo a Miami.