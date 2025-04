El campeón del mundo que se quiere ir de River a la brevedad

Acuña disputó hasta el momento 27 encuentros oficiales en River en los que no convirtió goles y otorgó dos asistencias en un contexto donde le costó la adaptación al equipo y sufrió más de una lesión. Este panorama no sería del gusto de Marcelo Gallardo que ya intentó en el mercado de pases anterior contratar al lateral Lucas Esquivel.

marcos acuña river barcelona.jpg

Gustavo Costas habló sobre la posibilidad que Juanfer Quintero juegue en River

El ciclo de Juanfer Quintero en Racing fue breve, pero dejó huella. El colombiano, de 32 años, arribó a la “Academia” con la promesa de aportar su talento en un equipo con aspiraciones internacionales. Y cumplió: fue una de las piezas claves en la consagración de la Copa Sudamericana 2024, título que Racing no conseguía desde hace décadas. Sin embargo, su estadía en Avellaneda duró apenas un semestre. Pero el futuro parece tener una nueva sorpresa: su regreso a River podría estar más cerca de lo pensado.

El rumor de un posible regreso al “Millonario” cobró fuerza en las últimas semanas, sobre todo ante la inminente apertura del próximo mercado de pases. Y quien decidió hablar públicamente al respecto fue Gustavo Costas, el actual entrenador de Racing.

“Si Juanfer quiere ir a River no me voy a enojar. Nos dio lo que nos tenía que dar y estoy eternamente agradecido, porque desde el primer día me dijo que íbamos a ganar la Copa”, afirmó en diálogo con el programa Fútbol Continental, por Radio AM 590.

Juanfer.jpg

Gustavo Costas habló sobre una posible ida de Juanfer Quintero a River

Juanfer Quintero, quien también fue campeón con River en la recordada final de Madrid ante Boca en la Copa Libertadores 2018, dejó una gran imagen en cada club que pisó. Su estilo elegante, su zurda impredecible y su capacidad de asistir y convertir lo convirtieron en una figura de culto para el hincha. En Racing no fue la excepción. A pesar de su breve paso, los hinchas reconocen el impacto que tuvo en el tramo decisivo de la Sudamericana.

Costas no solo reconoció su talento, también mostró una faceta emocional sobre su relación con los futbolistas: “Los jugadores son como mis hijos, no me voy a poner mal si va... Ojalá sea feliz, le deseo lo mejor”, sostuvo, despejando cualquier tipo de especulación sobre una posible tensión con el jugador por su partida anticipada.

Juanfer 2.jpg

El exitoso paso de Juanfer Quintero con Racing

La situación personal de Juanfer Quintero fue determinante en su decisión de dejar Racing. Trascendió que atravesó una crisis con su esposa, lo que lo llevó a buscar una salida del país. Aunque en un primer momento se especuló con un pase directo a River, finalmente regresó a su tierra natal para jugar en América de Cali.

Mientras tanto, en el presente inmediato de Racing, el foco está puesto en el rendimiento colectivo. “El objetivo es ganar el viernes contra Central Córdoba. Vamos partido a partido. Nos costó porque se lesionaron muchos jugadores y ahora estamos cada vez mejor”, expresó Costas, dejando en claro que no pierde el eje más allá de los rumores del mercado.