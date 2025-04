Un ex DT de Independiente reveló que quiso llevar a Maravilla Martínez y porqué no lo logró

En una entrevista concedida al programa Olga, el Apache fue contundente cuando le preguntaron por Martínez: “Es muy bueno Maravilla, me gusta. Yo me lo quise llevar a Independiente”, confesó sin vueltas. Su interés no fue casual. Durante su paso por Instituto de Córdoba, el delantero oriundo de Campana había tenido un 2023 explosivo con 18 goles, lo que despertó el interés de varios clubes del fútbol argentino, entre ellos los dos grandes de Avellaneda.