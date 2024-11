El CEO de la Fórmula 1 habló sobre el futuro de Franco Colapinto

Cada vez falta menos para que se acabe el 2024, y con ello una nueva temporada en la Fórmula 1, la primera del piloto argentino Franco Colapinto en la máxima categoría del mundo. Sin embargo, más allá de las buenas impresiones que logró dar aún su futuro cercano es una incógnita, ya que todavía no tiene asiento para 2025.

Aunque ya aseguró su puesto como piloto de reserva en Williams, su objetivo principal es consolidarse como titular en la parrilla. En medio de este futuro incierto, el CEO de la F1, Stefano Domenicali, le abrió las puertas de la categoría de par en par: "Se lo merece. Demostró, primero que nada, que es un joven que ama el deporte que hace. Son personas nuevas con mentes creativas, frescas".

El experimentado dirigente italiano, de 59 años, también destacó el desempeño de Colapinto desde su auspicioso debut: "(Franco) está haciendo un buen trabajo. Está probando con hechos que merece estar donde está. Le deseo lo mejor en su futuro. Puede que (el año que viene) ya no esté aquí, pero uno nunca sabe. Pero debería quedarse en F1, porque se lo merece".

Colapinto.jpg

El futuro de Colapinto sigue siendo incierto, pero el respaldo de figuras clave del automovilismo internacional no solo refuerza su lugar en el radar de los equipos, sino que también genera ilusión entre los fanáticos argentinos.

La comparación de Franco Colapinto al circuito de Las Vegas

Las condiciones de la pista no solo afectaron al piloto argentino. Incluso los favoritos como Max Verstappen y Sergio "Checo" Pérez, de Red Bull, tuvieron un rendimiento inesperadamente bajo en las prácticas. Colapinto, en una actuación prudente y buscando evitar errores, finalizó 17º y 18º en las dos tandas, un progreso frente a los problemas que enfrentó recientemente en Brasil.

image.png

Si bien Las Vegas ofreció un espectáculo visual inigualable, Colapinto no se mostró del todo conforme con el diseño del circuito. “Está muy bueno Las Vegas. El show, la gente, las luces... Esa parte está buena. Pero la verdad es que la pista es medio aburrida. Mucho stop and go, mucho frenaje con curva de 90 grados. Parece un chancho dado vuelta la pista”, comentó con ironía el piloto argentino.