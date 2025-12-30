El Changuito Zeballos palpitó el 2026 con Boca: el sueño de la Libertadores y la importancia de Paredes

El extremo del Xeneize, que terminó el 2025 siendo una de las figuras, visitó su ciudad natal y habló sobre la próxima temporada.

El Changuito Zeballos aprovechó sus vacaciones para visitar su pueblo natal, La Banda en Santiago del Estero y brindó algunas declaraciones a los medios locales sobre los objetivos que afrontará con Boca para la próxima temporada, con uno sobresaliendo: la Copa Libertadores .

Después de un cierre de año en gran nivel, convirtiendo varios goles -uno de ellos en el superclásico ante River-, el 7 del Xeneize palpitó el 2026 de Boca, que lo tendrá afrontando la triple competencia. La clasificación a la Libertadores fue el gran objetivo del año, tras dos años de ausencia.

Zeballos lo tiene claro, la séptima es el gran objetivo del plantel y la gente: "No sólo es nuestra obsesión sino de toda la gente. Hay que dar lo mejor" . Boca no levanta el tan preciado trofeo continental desde 2007, con Miguel Ángel Russo en el banco y Juan Román Riquelme moviendo los hilos del equipo.

El Changuito también aprovechó para elogiar a su compañero y referente, Leandro Paredes, quien marcó un profundo cambio en el equipo desde su llegada: "Leandro (Paredes), que desde que llegó me dio mucho cariño. A todos los más chicos, nos ayuda mucho". Fue clave para Boca la recuperación de Zeballos, que terminó siendo una de las figuras del equipo en el tramo final del Clausura.

EL CHANGUITO ZEBALLOS Y LA BANCA DE PAREDES



En su visita a Santiago del Estero, el extremo de Boca destacó la importancia de Leandro Paredes en su recuperación futbolística. Desde su regreso al club, el volante fue clave para acompañarlo, aconsejarlo y darle confianza…

Zeballos regresó a su tierra y fue recibido como un héroe

El futbolista de Boca siempre encuentra su tiempo para volver al lugar que lo vio crecer. En estas vacaciones, visitó el club que lo vio nacer, Sarmiento de La Banda, en el que fue homenajeado y recibido por una multitud.

Zeballos firmó autógrafos y hasta entrenó en el club de su ciudad natal, a la espera del comienzo de la pretemporada con Boca, dispuesto para el 2 de enero.

El club incluso le realizó un emotivo homenaje, con un video rememorando su desempeño de chico con la camiseta de Sarmiento y una declaración premonitoria: "Mi sueño es jugar en La Bombonera y tirar magia".

CHANGUITO ZEBALLOS Y SU SUEÑO DE PIBE: "JUGAR EN LA BOMBONERA Y TIRAR MAGIA"



Sarmiento de La Banda compartió un tremendo video de Exequiel cuando jugaba en las inferiores del club

Changuito Zeballos: su gran 2025 y el sueño a futuro

El semestre de Zeballos en Boca había empezado complicado con su salida temprana en el partido ante Auckland City en el Mundial de Clubes. El delantero fue muy criticado y tuvo una larga ausencia en el equipo. Pero tanto Russo como Úbeda tuvieron el objetivo de recuperarlo, lo que lograron, ya que fue uno de los mejores del plantel en la recta final.

Con respecto a su final de año, el Changuito declaró: "Para mí ha sido un año que lo terminé muy bien gracias a Dios. En lo personal, nos faltó el título en el club, pero muy contento porque logramos clasificar a la Copa Libertadores. Ahora tengo que volver el 1 de enero y meterle con todo a la pretemporada y arrancar".

Luego, habló sobre su gol consagratorio en el superclásico: "Cuando le hice el gol a River es como que se me apagó la tele. Toda la gente, la adrenalina".

"Zeballos":

Por su gol a River en el #Superclasico

Por último, cuando fue consultado por los sueños que tiene pendiente como futbolista, Zeballos no dudo: "¿Los sueños de ahora? Todos tenemos sueños. Obviamente el mío es estar en un Mundial, no solamente en este sino en los otros también".