El sentido mensaje del Changuito Zeballos por la derrota ante Racing y la eliminación del Clausura: "Muy triste"

Claudio Úbeda puso en juego toda la confianza que depositó el hincha de Boca con un cambio sorpresivo en La Bombonera al sacar del campo de juego al Changuito Zeballos , el jugador de mejor nivel junto al mediocampista Leandro Paredes y el único jugador capaz de generar un dolor de cabeza a los defensores con su gambeta.

Los cuestionamientos le llegaron rápidamente al DT y ahora su continuidad en el equipo es una duda aunque parecía que en el 2026 seguía a cargo. No solo marcó un antes y después para el propio líder del equipo, sino para el joven jugador que sintió el golpe de haber sido derrotado por la Academia en el estadio de La Boca.

" Muy triste por no llegar al objetivo junto a mis compañeros que tanto queríamos pero orgulloso que dejamos todo para poder conseguirlo, ahora a levantar cabeza y seguir trabajando que se nos viene un año lleno de objetivos por cumplir. Gracias a toda la gente por el cariño y el apoyo en todo el momento", sentenció el Changuito en un sentido mensaje publicado en sus redes sociales junto a un conjunto de fotos.

La bronca de Leandro Paredes con Claudio Úbeda tras un polémico cambio en Boca

La eliminación de Boca en las semifinales del Torneo Clausura dejó una escena que se viralizó de inmediato en las redes sociales, sobre todo cuando Claudio Úbeda tomó una decisión que cambió por completo el pulso del partido y que terminó convirtiéndose en el centro de todas las críticas. El entrenador eligió sacar a Exequiel Zeballos cuando el encuentro estaba absolutamente abierto, y esa maniobra desconcertó tanto a la Bombonera como al propio plantel.

El cambio de Úbeda que desconcertó hasta a Leandro Paredes

A los 71 minutos, el marcador seguía en cero. El Xeneize había tenido momentos de dominio, aunque breves, y el delantero santiagueño era uno de los pocos jugadores capaces de desequilibrar en ataque. Cada vez que recibía la pelota, generaba expectativa y obligaba a retroceder a la defensa rival. Por eso, cuando el cartel marcó su salida, el estadio reaccionó de inmediato: manos en la cabeza, gestos de fastidio y un murmullo que recorrió las tribunas como una ola.

La sorpresa no quedó ahí. En el campo de juego, Leandro Paredes también mostró su desconcierto. Desde la mitad de la cancha, el capitán abrió los brazos en un gesto que evidenció su desacuerdo, respiró hondo y lanzó una patada al aire con evidente frustración. La escena se reprodujo en plataformas como Instagram y X, donde los propios fanáticos del club azul y oro apuntaron contra el DT por su falta de muñeca a la hora de llevar a cabo modificaciones, algo que ya había ocurrido en compromisos anteriores.

El estratega decidió reemplazar al surgido de las inferiores por Alan Velasco, quien venía de una lesión y no sumaba minutos desde la goleada ante Newell’s a comienzos de octubre. La apuesta buscaba mayor frescura en los metros finales, pero no logró torcer la dinámica del partido ni sostener el ritmo ofensivo que el extremo había impreso.

Después de la variante, vino el gol de Racing

El golpe final llegó apenas cuatro minutos después. El cuadro comandado por Gustavo Costas aprovechó la desconexión del rival tras el cambio y Maravilla Martínez encontró el espacio para definir el partido de cabeza, así como también sellar la clasificación de la Academia. El tanto dejó expuesto al cuerpo técnico xeneize y multiplicó los cuestionamientos, ya que muchos señalaron la variante como el momento en que la semifinal cambió de rumbo.