El Chavo Fucks se calentó y blanqueó sus diferencias con Diego Latorre: "Guerra en ESPN"

“El rebote del programa no es para cualquiera, yo cuando discuto con Diego Latorre, se que van a salir dos o tres canales de Youtube a bancar a Latorre, por alguna razón Latorre es un ídolo de las redes. Me pasó el otro día cuando tuve un debate sobre los entrenadores. Diego y Mariano (Closs) son personas que las redes tratan muy bien”, arrancó el Chavo.

Mañana, @ChavoFuchs hablando de todo en Doble Mérito. — Doble Mérito (@doblemerito) March 27, 2024

“¿No sentis una saña más personal con vos?”, le consultaron. “No, conmigo no, no sé cuanto hay de eso. Es una buena pregunta, es algo que no me puse a pensar… cuanto hay contra mi. La realidad es que a mi, por ejemplo, me llamaron entrenadores para decirme que estaba de acuerdo conmigo. Pero ya está, eso forma parte del juego, yo sabía que iba a ser eso”, respondió el Chavo Fucks antes de aclarar: “Diego es el mejor comentarista que tiene la Argentina, por lejos es el mejor”.