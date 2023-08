El "Chiva" Rojas volvió, ganó y se ilusiona con nuevos desafíos

“Gracias a Dios pudimos volver. Desde noviembre que por una razón u otra no peleábamos y por suerte se nos dio otra victoria más para sumar peleas, porque no es bueno estar tanto tiempo parado ya que después te cuesta acomodar la distancia” contó El Chiva.

“Queremos hacer una o dos peleas más para llegar a fin de año a tener la chance de pelear por un título Argentino o Sudamericano”, afirmó el atleta local.

Rojas (60 kg) quedó con un récord de 17 victorias, con 11 nocauts, tres derrotas y una pelea sin decisión, mientras que “Pachora” Pérez (59,900 kg) acumula uno desfavorable de 6 triunfos, 25 derrotas y seis empates.

Fue el tercer duelo personal entre ambos, luego de que el 19 de diciembre de 2019 el neuquino se impusiera en fallo unánime y el 4 de septiembre de 2021 igualaran en decisión dividida.

Rojas se enojó a pesar de volver con victoria al boxeo

“Fue una pelea bastante complicada en los primeros rounds ya que me costó encontrar la distancia hasta el cuarto, en el que pude soltarme un poco y pude llevar la pelea", contó.

"Estoy contento con el triunfo pero a la vez un poco enojado con la televisación, porque nos habían dicho que la pelea se iba a poder ver. No se que problema hubo que al final no se pudo ver. Me dio mucha bronca porque la gente de acá de Cutral Co estaba muy pendiente así que en parte me molestó esto pero lo positivo es que nos pudimos traer el triunfo”, destacó. "Agradezco mucho a la gente de mi ciudad y de Neuquén que siempre me están acompañando cada vez que peleo”, concluyó.