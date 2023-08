Maravilla Martínez anunció su vuelta a los rings y reveló que peleará por el título mundial a los 48 años

Maravilla Martínez 1.jpg

Maravilla Martínez reveló que estuvo al borde de retirarse del boxeo, pero todo cambió cuando recibió una llamada hace cuatro días ofreciéndole la oportunidad de pelear por el título de la IBO. "Estaba con un pie y medio afuera del boxeo. No tenía más ganas. Ya está, me decía. Se me habían alejado todas las chances mundialistas y no tenía energías para seguir. Pero hace cuatro días me llamaron y resulta que me ofrecieron la pelea titular de la IBO. Ya está acordada de palabra. Maravilloso", expresó.