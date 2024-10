El Club Cipolletti tuvo elecciones y hay nuevo presidente

"Tuvimos una elección ejemplar. Hoy le dimos un abrazo grande a la democracia y por eso estoy muy feliz. Segundo por el Tano, por un tipo maravilloso. Lo vamos a seguir acompañando a él y a toda su lista. Un millón de gracias a los míos que están presentes, que están felices por lo que pasó. Esto nos va a servir para levantarnos y seguir para adelante. Vamos a seguir trabajando en esto", declaró Beto Ramírez.

"El logro y la fiesta es solamente Albinegra. Soy agradecido. Soy el hombre más feliz del mundo. Hoy no se si duermo. Nadie pensaba que esto se iba a demorar tanto. Gracias a las dos listas, a las familias que están detrás de las listas", dijo Mancini entre lágrimas.

Un día importante para el club

La jornada comenzó concurrida y con los recaudos para cumplir los requerimientos que indica el estatuto, que marca que solo los socios pueden estar presentes en la asamblea. Varios socios vitalicios no pudieron ingresar, en principio, por no estar en el padrón.

A las 21:25 se hizo presente un juez de Garantías exigiendo que todos los socios estuvieran presentes, más allá de que por estatuto algunos no podían sufragar.

Pasadas las 22 empezó la votación, dándole prioridad a los vitalicios. Una hora y media después, en medio de un clima de tranquilidad, finalizaron los comicios y empezó el conteo de votos.

"Es un ejercicio democrático excepcional, hacía años que no pasaba esto en el Club Cipolletti, que haya tanta gente deseosa de participar en las asambleas, de expresar su opinión, de participar", declaró Isabel Martínez, vicepresidente de la lista Nueva Generación Albinegra.

"Más allá de quien gane, las dos listas van a integrar la Comisión Directiva. Hay mucha tarea por delante, muchas cosas por hacer. Esperamos que la participación de los socios siga dándose para que las actividades y la infraestructura tenga el acompañamiento", añadió Martínez.

La palabra de Pedro Gutiérrez

El expresidente de Cipo estuvo presente y participó de la jornada.

"Antes había presentación de lista única, quería decir que había poca gente con ganas de participar en el gobierno del club. Ahora hay dos grupos y esto es bárbaro, le hace bien al club, a los socios, que puedan preguntar, participar, que tengan distintas posturas. Estamos todos muy contentos que haya esta cantidad de gente para elegir nuevas autoridades", expresó desde su experiencia.

En cuanto a lo ocurrido, Gutiérrez relató que "se aprobó el balance, se aprobó el presupuesto y la memoria. Con discusiones, con charlas y preguntas que fueron evacuadas por el contador que hizo el balance y por los distintos integrantes de la Comisión Directiva. Algunas cosas se aclararon, otras quedaron en duda, pero lo bueno que tiene esto es que se pudieron expresar todos y tratar de mejorara las cosas del club, que ojalá, gane quien gane, sea lo mejor posible".

En cuanto a su rol en el club, confesó que "como todos, no me alejo demasiado. Hace un año y medio o dos que no participo institucionalmente, pero siempre charlamos. Si tengo que llenar los bidones de agua como cuando empecé, siempre hay colaboración de una u otra manera. También es bueno que haya gente nueva en el club, joven, para tomar las riendas del club para mejorarlo".

Qué dijo la presidenta saliente

Mónica del Río finaliza su gestión pero estuvo muy activa en las elecciones y fue consultada sobre la finalización de su gestión: "Contenta, han sido dos años de trabajo súper intensos. Con muchas cosas positivas, mucho crecimiento personal para mi. Siempre trabajé pensando en el club. Hay muchas cosas positivas, mejoras, lograr los beneficios del 510, que el fútbol continúe un año más a pesar de que empezamos con muchas dificultades, la continuidad de todas las actividades, el crecimiento de dos actividades más, la subcomisión del kartódromo. Nos quedamos con las ganas de hacer más infraestructura pero vendrá otra gestión que con esa plata recaudada hará lo mejor para el club".