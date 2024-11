El Club Cipolletti, en un momento delicado

Más allá de que hay muchos socios que tienen menos de 18 años y no pueden votar por estatuto, quedando afuera de ese universo, los datos no dejan de ser llamativos.

De las palabras que comentan en on -y sobre todo en off- muchos que viven el día a día del club, se desprende que no solo hay mucho por hacer, también es una es necesario mantener lo que hay con uñas y dientes para recuperar terreno en cosas que dejaron de gestionarse. Cipolletti nunca fue un club más y hoy no lo es por la magnitud que sigue teniendo, pero el momento es ciertamente delicado.