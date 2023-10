El Colo Barco contó cómo terminó su pelea con Cavani tras ganarle a Talleres

La emoción estuvo a flor de piel cuando el árbitro pitó el final del tiempo reglamentario. Barco, protagonista del partido, analizó el triunfo por penales con seguridad y aplomo: "Fuimos muy superiores al rival. No nos cobran un penal en el primer tiempo, como para ir empatando. Pero después salimos a buscarlo, no se nos dio, tuvimos más chances, pero somos justos merecedores".

El joven zurdo también reveló su estrategia para enfrentar la tensión de un penal crucial. En una entrevista con TyC Sports, Barco comentó: "Estaba tranquilo para patear. Trato de no pensar mucho en eso, me relajo cuando voy a patear, estoy tranquilo. Espero a ver si se mueve o no. Esperé (a Guido Herrera), se movió y elegí el otro lado. Pero estoy contento por el grupo y vamos por todo. El lugar lo decido en el momento, en el último segundo".

Colo Barco 1.jpg El Colo Barco definió el partido con su penal

Qué dijo el Colo Barco de su encuentro con Cavani

Sin embargo, uno de los momentos más comentados del partido se produjo cuando el Colo Barco y Cavani se enfrascaron en un intercambio de palabras en pleno campo de juego. El joven le recriminó al uruguayo por no pasarle el balón en una oportunidad de gol. La situación, aunque tensa, se resolvió sin mayores consecuencias. Barco explicó: "Nada, son calenturas del momento. Yo me enojé porque no me la pasó y él se enojó porque... ¿está claro no? Es parte del fútbol. Después nos arreglamos y ahora estamos todos contentos".

Colo Barco 2.jpg

Con Boca avanzando a las semifinales de la Copa Argentina y con la mira puesta en la final de la Copa Libertadores contra Fluminense, Barco se muestra confiado en las posibilidades de su equipo: "La Libertadores es el sueño de todos. De todos los bosteros y de nosotros. Estamos muy unidos, nos preparamos para este momento y vamos a ganar".