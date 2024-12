Deportes La Mañana Martín Liberman El Colorado Martín Liberman contó por qué la AFA lo dejó sin trabajo para el título mundial

El polémico periodista Martín Liberman volvió a quedar en el centro de la atención luego de declaraciones que realizó en el programa Giros lanzando un dardo a la Selección argentina cuando le preguntaron sobre la Copa del Mundo que obtuvo el combinado nacional en Qatar durante 2022.

Según contó durante la entrevista el periodista no tiene trabajo formal desde que el seleccionado salió campeón del certamen ecuménico. "Yo digo lo que siento y no mido lo que puede pasar. De lo contrario sos un periodista de pacotilla. O sea, 'no, a ver si digo esto y me la mandan a guardar'. No, eso no, no cuenten conmigo para eso", dijo en su relato Liberman.

Y apuntó sin escrúpulos contra el seleccionado argentino dejando abierta la interpretación de pagar caro su postura acérrima contra el ciclo Scaloni: "No tengo trabajo hace dos años. No tengo trabajo formal, de esos que tuve durante 28 años y que oh casualidad cuando Argentina salió campeón del mundo no tuve más. 28 años ininterrumpidos de trabajo. Septiembre de 1994 hasta diciembre del 2022. ¿Qué casualidad no? De repente no sirvo más. Estoy seguro que metieron la cola, estoy seguro que se ocuparon que no tenga trabajo, nunca me victimicé".