El defensor que vale 100 millones de dólares y Scaloni lo quiere en la Selección

Se trataría del defensor Agustín Giay , surgido en San Lorenzo de Almagro pero que actualmente juega en el Palmeiras de Brasil, quien sería llamado para ser una variante de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel quienes en el último tiempo han sufrido lesiones. En el seleccionado lo conocen ya que jugó en el Sub 16 y Sub 20 del combinado nacional y hasta fue capitán del equipo que Javier Mascherano dirigió en el Mundial Sub 20 en 2023.

Giay

Los próximos partidos de la Selección Argentina

Fecha 17: Argentina vs. Venezuela – jueves 4 de septiembre, a las 20:30 horas.

– jueves 4 de septiembre, a las 20:30 horas. Fecha 18: Ecuador vs. Argentina – martes 9 de septiembre, a las 20:00 horas

¡Sorpresa! El jugador alemán que jugará para la Selección Argentina

La Selección Argentina Sub 17 comenzó una nueva etapa de entrenamientos esta semana en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, con el objetivo puesto en el COTIF 2025 y el Mundial de la categoría que se disputará del 5 al 27 de noviembre en Catar. Diego Placente, entrenador del equipo, oficializó una lista de 25 futbolistas convocados, entre los que se destaca una presencia que llamó la atención: Can Armando Güner, extremo zurdo del Borussia Mönchengladbach, con pasado en las selecciones juveniles de Alemania.

El joven atacante, nacido el 7 de enero de 2008, fue incluido en la nómina con vistas al tradicional torneo internacional de L’Alcudia, que se desarrollará entre el 19 y el 30 de julio en Valencia. Argentina integrará el Grupo B junto a Chile, ADH Brasil y Valencia, mientras que en el Grupo A competirán Mauritania, Arabia Saudita, Uruguay y Venezuela. Esta competencia será clave para afinar detalles de cara a la gran cita mundialista.

Aleman 1.jpg

Quién es Can Güner, el alemán que jugará para la Selección Argentina

Can Güner nació en Krefeld, al oeste de Alemania, aunque su historia personal lo vincula estrechamente con Argentina: su madre es germano-argentina, su abuela materna nació en nuestro país, y su segundo nombre es Armando, un homenaje involuntario pero sugestivo a Maradona. Su padre, Adalet Güner, es de origen turco y ha trabajado como entrenador en equipos menores de Alemania, entre ellos el histórico KFC Uerdingen 05.

Actualmente, Güner es una de las grandes figuras del Borussia Mönchengladbach Sub 17, donde brilló durante la temporada 2024/25 con 16 goles en 25 partidos. En la campaña anterior, también había marcado 12 tantos en 23 encuentros. Su actuación más destacada fue en la final del Campeonato Alemán B-Junior, donde convirtió dos goles frente al Leipzig y fue elegido MVP del partido. Con apenas 16 años, su talento no pasa desapercibido: medios turcos afirman que clubes como Galatasaray, Fenerbahce y Besiktas siguen de cerca su evolución.

Aleman.jpg Can Güner, el alemán que jugará para la Selección Argentina

Can Güner y su gran futuro

Hasta ahora, Can vistió la camiseta de Alemania en las categorías Sub 16 y Sub 17. En 2023, disputó siete amistosos con la Sub 16, anotando cuatro goles. Al año siguiente, ya en la Sub 17, jugó otros siete partidos —incluyendo dos en la Eurocopa de la categoría— y marcó un tanto. Su proyección lo convirtió en una figura codiciada, no solo por su capacidad goleadora, sino también por su versatilidad para jugar por ambas bandas, velocidad y desequilibrio en el uno contra uno.

A pesar de sus compromisos con el seleccionado alemán, esta semana Güner entrena con la Albiceleste en Ezeiza. El extremo/mediapunta zurdo vistió la camiseta de Alemania en las categorías Sub 16 y Sub 17 y fue la figura de Borussia Mönchengladbach, reciente campeón de la Bundesliga de la divisional.

La convocatoria de Placente forma parte del plan de scouting internacional que la Selección viene impulsando en los últimos años para ampliar su base de juveniles con raíces argentinas en el exterior. Junto a Güner también aparecen otros jóvenes que militan en clubes europeos, como José Castelau, Federico Matarán y Alain Gómez.