El drama de salud de El Loco Dalla Libera: "Estuve muerto"

Loco 1.jpg El Loco Dalla Libera

“A mí me operaron hace seis meses. Esto no es joda, se lo digo de verdad. Me dio un paro cardíaco y me caí redondo. Estuve clínicamente muerto un par de minutos. Algo inédito porque vivo haciendo deporte, no tomo alcohol, nunca en mi vida me drogué. Bueno, me pasó”, explicó.