Elecciones en Boca: el transporte complica a las peñas del interior para ir a votar

"La realidad que al ser tan apresuradas las elecciones, para este domingo, encontramos una gran cantidad de problemas. Viáticos ya es un inconveniente, además hay colaciones y la gran mayoría tiene familiares, hijos, nietos, sobrinos que se reciben y no van a poder viajar. Entre los actos y el trabajo, faltar el lunes no es fácil”, dijo José Fuentes, presidente de la Peña Corazón de Oro y Azul de Cipolletti.

La organización del viaje para ir a sufragar tiene como fecha de partida el sábado, para emitir el voto el domingo y retornar a Cipolletti el lunes. Pero la celeridad para viajar reduce el número de pasajeros y aumenta las dudas para llegar a la Bombonera. “Estamos viendo la posibilidad de viajar entre privados y alguna trafic o minibús que nos pueda llevar a las 25 o 30 personas. La realidad es que estamos, no con poca incertidumbre, es total la incertidumbre”, sostuvo Fuentes.

A tan pocos días de recorrer 1200 kilómetros el fin de semana, el principal problema es el transporte. Lo contratado para principios de diciembre se perdió y hoy es una tarea casi imposible volver a conseguir. “Teníamos señado el viaje y por la suspensión tuvimos que ir marcha atrás. La empresa pierde, nosotros también y ahora tenemos la incertidumbre de saber en qué vamos a viajar. No hay empresa que nos quiera llevar, sabiendo que se pueden suspender, que ya nos pasó, quieren asegurarse el viaje y nosotros no podemos dar seguridad”, explicó.

Los socios de la peña se sorprendieron con la realización de las elecciones, ya que habían dado por perdido diciembre y apostaban a marzo para votar. “La gran mayoría esperaba que sean en marzo, llamé a 111 personas para avisarles en su momento que no se hacían las elecciones, también les pedí una opinión y como lo veían. Todos expresaban el pensamiento de votar en marzo, cuando uno está más liberado y con mayor tiempo para viajar. Al final se dio todo marcha atrás”, agregó.

Actualmente, la peña Corazón de Oro y Azul reúne a 100 socios activos en los pocos años que lleva en la ciudad. Desde algunos fanáticos de la región hay dudas sobre el futuro del club. “Las preguntas son referentes a los beneficios que vamos a tener con una comisión directiva u otra. Es muy difícil saber desde las peñas qué beneficios van a prestar si gana la oposición o el oficialismo”, comentó el presidente de la peña.

Boca tiene un total de 94.188 hinchas habilitados en el padrón tras el último filtro. De aquella totalidad, había una baja importante del interior, ya que el transporte es el principal problema que afecta a otras peñas. “Me imagino que el inconveniente lo va a tener todo el país, hablando con peñas de Chaco, Salta, Tucumán o La Pampa que están acá cerca, tienen el mismo problema. En el caso de la peña de Cipolletti, tenemos alrededor de 15 personas en Buenos Aires que son socios activos y pueden ir a votar”, analizó Fuentes.

Desde Río Negro, el número de socios es ínfimo pero aporta para el acto democrático del Xeneize. “El padrón de Río Negro tiene unos mil socios activos, el tema es que no todos están dispuestos a votar. Hay gente que es socio, solo por el hecho de tener su corazón en Boca y su carnet, pero no le interesa ir. Que gane uno u otro les da lo mismo. ¿Puedo ir a la cancha con uno u otro? No. Entonces los activos tienen que tener en claro que quien gane, tenemos que trabajar para poder ir a la cancha tal cual lo permite el estatuto”, concluyó el presidente de la peña.